Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics

Lineage diseñó y construyó el nuevo centro para mejorar la compleja red de distribución de Smithfield, que suministra a miles de destinos con envíos frecuentes de distintas cantidades de proteína. Con casi 20 millones de pies cúbicos y más de 62 000 posiciones de paletas, las innovaciones de este centro de distribución ofrecen nuevos niveles de eficacia operativa y confiabilidad mediante la automatización.

En el centro de estas instalaciones, se encuentran las 18 grúas automatizadas que ingresan, dan salida y trasladan el inventario dentro del centro, que, además, cuenta con uno de los sistemas de selección de capas con control de temperatura más grandes del mundo. Los selectores de capas desensamblan y vuelven a ensamblar las paletas de existencias, un proceso que antes se hacía de forma manual. Como resultado de esto, la robótica y los programas automatizaron por completo más del 97 % del movimiento de los productos en las instalaciones.

Lineage patrocinó la investigación académica en el área de las matemáticas para determinar cómo programar y despachar los componentes en el centro, y así aumentar el rendimiento. Los sistemas de visión computarizados identifican automáticamente el contenido de cada paleta, lo que disminuye la huella del edificio. Los equipos de Tecnología de Lineage pulieron el esquema robótico mediante la simulación y completaron pruebas de estrés en épocas de gran crecimiento, en los feriados que involucran mucha comida e incluso en marzo de 2020, con las compras producto del pánico.

Además, el centro incluye la tecnología de celdas rápidas patentadas de Lineage (patente de los EE. UU. n.º 10,663,210), que reduce el tiempo de congelamiento y el uso de energía aproximadamente un cincuenta por ciento en relación con las celdas tradicionales, algo que está en línea con el compromiso líder en la industria que tiene Smithfield con la sostenibilidad. Smithfield asumió el compromiso de convertirse en una empresa con emisión negativa de carbono, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % y de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en sus centros estadounidenses para 2030.

"Nos entusiasma muchísimo anunciar la inauguración del centro de última tecnología que Lineage diseñó y construyó para Smithfield en Olathe", expresó Greg Lehmkuhl, Presidente y CEO de Lineage. "En Lineage, buscamos asociarnos a clientes que se dediquen a transformar la cadena de suministro alimentario y, al aprovechar nuestras innovaciones y experiencia, Smithfield podrá optimizar sus instalaciones en cuanto a velocidad y eficacia".

"Nuestro nuevo centro en Olathe representa lo último en tecnología de cadena de suministro. Combina innovaciones en robótica, simulación numérica, termodinámica, algoritmos, sistemas de visión computarizada y programas para permitir un acceso confiable y eficaz a los alimentos", explicó Sudarsan Thattai, director de Información y director de Transformación de Lineage. "Olathe es la base de nuestro futuro automatizado".

"Como una de las empresas de alimentos más grandes, que alimenta a una población mundial que va en crecimiento de forma sustentable, trabajamos constantemente para implementar mejoras en nuestra cadena de valor, incluida la red de distribución, a fin de respaldar a nuestros clientes y reducir nuestra huella ambiental", indicó Shane Smith, Presidente y CEO de Smithfield. "Nos complace trabajar con una empresa como Lineage, cuyo motor es la innovación, para ayudar a optimizar nuestras operaciones y prestar un mejor servicio a nuestros clientes".

"La automatización es un elemento cada vez más importante de nuestra estrategia para alcanzar eficiencias en los negocios y superar las expectativas del cliente", manifestó Brady Stewart, Director de Operaciones de Smithfield Foods. "La inauguración de nuestro nuevo centro en Olathe aporta una innovación sin parangón y nuevos niveles de resiliencia a nuestra cadena de suministro".

"La decisión de Lineage Logistics de construir el centro de distribución de Smithfield Foods en Kansas confirma que nuestra ubicación en el centro del país, la sólida infraestructura y la fuerza laboral de primer nivel son exactamente lo que necesitan las empresas para expandir sus operaciones comerciales", opinó la gobernadora Laura Kelly. "Este proyecto es una importante victoria para Olathe y para el estado en general. Lineage es un ejemplo del tipo de negocios que buscamos atraer y retener, y su inversión nos ayuda a consolidar nuestro rol como centro de transporte, logística y distribución del siglo XXI".

Además de los programas de última generación que están dentro de las instalaciones, el centro cuenta con Lineage Link?, una plataforma de experiencia del cliente que le brinda a Smithfield un nivel de acceso, visibilidad y control de sus productos sin precedentes. Gracias a la capacidad de ver los niveles de inventario y recibir alertas oportunas, Smithfield puede hacer los pedidos necesarios y programar los envíos para asegurarse de que sus productos lleguen a los consumidores en el momento justo. A su vez, esta plataforma se integra sin problemas con los programas operativos para garantizar la priorización de las tareas en función de las citas obligatorias, con el objetivo de mantener el más alto nivel de rendimiento y productividad. Con esta inversión en software, Lineage está extendiendo el límite de las posibilidades en el área de cadena de suministro alimentario al crear una red en la que los proveedores, las empresas de transporte y los distribuidores de alimentos pueden mantener un nivel de acceso y control que, en última instancia, da como resultado un sistema alimentario más sólido y robusto.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es el proveedor de soluciones de logística y REIT industriales con temperatura controlada más grande del mundo. Tiene una red global de más de 400 establecimientos ubicados estratégicamente, que conforman un total de más de 2 mil millones de pies cúbicos de capacidad en 19 países de América del Norte, Europa y la región Asia Pacífico. La experiencia líder en la industria de Lineage en soluciones integrales de logística, su imbatible red de bienes raíces y el desarrollo y la implementación de tecnologías innovadoras ayudan a mejorar la eficacia de distribución, promover la sustentabilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, sobre todo, ayudar a alimentar a la población mundial como Socio Visionario de Feeding America. En reconocimiento a las innovaciones y las iniciativas líderes en materia de sustentabilidad de la empresa, Lineage se ubicó en el puesto N.º 17 en la lista Disruptor 50 de CNBC 2021, el N.º 1. en la categoría de Ciencia de Datos, y ocupó el puesto N.º 23 en la clasificación general de la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company en 2019, además de haber sido incluida en 2020 en la lista de Fortune de las empresas que están cambiando el mundo. (www.lineagelogistics.com)

Acerca de Smithfield Foods, Inc.

Smithfield Foods, Inc., con sede en Smithfield, Virginia, desde 1936, es una empresa de alimentos estadounidense con raíces agrícolas y alcance mundial. Con más de 60 000 empleados en todo el mundo, nos dedicamos a producir "Good food. Responsibly®" y somos una de las empresas de proteína integrada verticalmente líderes en el mundo. Hemos sido pioneros en estándares de sostenibilidad durante más de dos décadas, incluidos nuestros compromisos líderes en la industria de ser una empresa con emisión negativa de carbono en las fábricas de la empresa en los Estados Unidos y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 por ciento en toda la cadena de valor estadounidense para 2030. Creemos en el poder de la proteína para terminar con la inseguridad alimentaria y hemos donado cientos de millones de platos de alimento a nuestras comunidades. Smithfield se enorgullece de tener una cartera de marcas icónicas de gran calidad, como Smithfield®, Eckrich® y Nathan's Famous®, entre muchas otras. Para obtener más información, visite www.smithfieldfoods.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

