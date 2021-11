Comunicado de prensa de Business Wire: Latin Recording Academy

La Academia Latina también tendrá una ceremonia especial de la Premiere para la audiencia brasileña, como se estableció el año pasado, en la que se otorgarán galardones en todas las categorías en portugués. Ambos eventos volverán a realizarse en persona desde Las Vegas, en el Michelob Ultra Arena en Mandalay Bay.

La Noche Más Importante de la Música Latina?, bajo la conducción de la cantautora Kany García, ganadora del Latin GRAMMY, y la actriz Carolina Dieckmann, empezará con actuaciones por los actuales nominados Gera Demara (Mejor Álbum de Música Norteña), NoraGonzález(Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi), Zoe Gotusso(Mejor Canción Pop/Rock y Mejor Nuevo Artista),Love of Lesbian(Mejor Álbum de Pop/Rock), Luedji Luna(Mejor Álbum Música Popular Brasileña),Os Barões da Pisadinha(Mejor Álbum de Música Sertaneja),Nando Reis(Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa y Mejor Canción en Lengua Portuguesa),Gonzalo Rubalcaba(Mejor Álbum Tropical Tradicional) y Jon Secada(Mejor Álbum Tropical Tradicional). Lupita Infante,previamente nominada al Latin GRAMMY, participará como invitada especial.

Además, los primeros Latin GRAMMYs® del día los presentarán los actuales nominados Roxana Amed(Mejor Arreglo y Mejor Álbum de Jazz Latino /Jazz),Pedro Capó(Mejor Álbum Vocal Pop), Sara Correia(Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa),Farina(Mejor Canción Urbana),José Gaviria (Mejor Álbum de Salsa), Melim (Mejor Canción en Lengua Portuguesa),Covi Quintana (Mejor Álbum Cantautor), conAdrián ZamarripayManuel Borrego del grupo La Energía Norteña (Mejor Álbum de Música Norteña).

"Estamos muy entusiasmados por volver a reunir a nuestros miembros y nominados durante nuestra Premiere anual del Latin GRAMMY", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. "La Premiere volverá a celebrar la excelencia musical -en grabaciones en español y portugués- y promete ser una velada llena de camaradería y excepcionales momentos Latin GRAMMY".

La mayoría de los artistas y presentadores de la Premiere están nominados este año, por lo que promete ser una tarde llena de actuaciones inolvidables y emotivos discursos de aceptación. Durante La Premiere también se recordará a la cantautora de música sertaneja Marília Mendonça, quien murió trágicamente la semana pasada.

La Premiere del Latin GRAMMY se trasmitirá a nivel internacional en Facebook LIVE de los Latin GRAMMYs y su canal de YouTubea partir de las 4:00 p.m. Este/1:00 p.m. Pacífico, seguida por la trasmisión de la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, en vivo por Univision, a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). También se difundirá por el canal de cable TNT a las 19.00 (MEX) / 20.00 (PAN-COL) / 21.00 (VEN) / 22.00 (ARG/CHI), y por el canal 5 de Televisa.

La Academia Latina de la Grabación también ofrecerá cobertura exclusiva detrás de cámaras de la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY en sus plataformas de redes sociales @LatinGRAMMYs. Las trasmisiones en vivo incluirán resúmenes de los eventos de la semana y entrevistas desde diversos lugares, entre ellos la alfombra roja y detrás del escenario. Participe en la conversación usando el hashtag oficial #LatinGRAMMY.

Hay un número muy limitado de boletos para la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY a la venta en www.axs.com. Para asistir a los eventos de La Academia Latina de la Grabación en Las Vegas, se requerirá prueba de vacunación completa o de un examen negativo de COVID-19, además de identificación con foto y emitida por el gobierno. Solo se aceptarán pruebas PCR y de antígeno de COVID-19 que se hayan realizado en laboratorio durante las 72 horas previas a los eventos a los que se asista. En todos los eventos de La Academia Latina de la Grabación, los invitados también deberán usar mascarilla, independientemente de si están vacunados, y es posible que deban someterse a una evaluación de síntomas al ingresar. La Academia Latina de la Grabación y Univision Communications Inc. continuarán tomando cuidadosas medidas de precaución para velar por la seguridad y el bienestar de todos los concurrentes.

Para más información y las últimas noticias, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación, LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) e Instagram (@LatinGRAMMYs), y use #LatinGRAMMY en plataformas populares de redes sociales.

