Comunicado de prensa de Business Wire: DigitalBridge Group, Inc.

La inversión por U$S100 millones de IFC incluye U$S75 millones que ya se destinan a tres empresas de la cartera de DigitalBridge:

-- Scala Data Centers ("Scala"), operador de centros de datos de hiperescala a escala global líder ubicado en Brasil;

-- EdgePoint Infrastructure ("EdgePoint"), proveedor independiente de infraestructura de comunicaciones inalámbricas con operaciones en Indonesia y Malasia; y

-- Highline do Brasil ("Highline"), proveedor independiente de infraestructura de comunicaciones inalámbricas con operaciones en Brasil.

IFC invertirá U$S25 millones adicionales en otros activos de infraestructura digital en mercados emergentes gestionados por DigitalBridge en el futuro.

El capital de IFC permitirá la expansión de los negocios de infraestructura digital de Scala, EdgePoint y Highline, además aumentará el acceso a conectividad digital de calidad y la capacidad de los centros de datos para personas y empresas en estas regiones. La inversión de IFC valida y promueve la estrategia de crecimiento de DigitalBridge en mercados emergentes, donde la infraestructura digital fiable y de calidad propicia el terreno para lograr un crecimiento económico inclusivo a largo plazo y un futuro más sostenible.

"La inversión de IFC brinda recursos adicionales a Scala, incluso su experiencia y orientación, que nos permite acelerar nuestro crecimiento y evolución en los países latinoamericanos a través del desarrollo de la infraestructura digital, como así también compartir principios sólidos en ESG", señaló Marcos Peigo, director ejecutivo de Scala. "Mientras continuamos ampliando nuestra plataforma, Scala seguirá al frente de la digitalización, apoyando la actividad económica en las comunidades en las que brindamos servicios".

"Con el apoyo de DigitalBridge, EdgePoint ha construido a la compañía de infraestructura de telecomunicaciones líder en Asia Pacífico", manifestó Suresh Sidhu, fundador y director ejecutivo de EdgePoint. "La infraestructura de telecomunicaciones es esencial para el desarrollo socioeconómico y el apoyo de IFC permitirá aún más nuestra expansión permanente de soluciones de conectividad de última generación en toda la región de la ASEAN".

"Highline se compromete a mejorar la cobertura de las telecomunicaciones en todo Brasil, la conectividad es una herramienta clave para lograr el desarrollo, la innovación y el progreso", señaló Fernando Viotti, director ejecutivo de Highline. "Nos complace recibir estos recursos adicionales de IFC mientras buscamos oportunidades nuevas para generar valor de una manera permanente y sostenible".

"Nos complace trabajar con DigitalBridge, líder consagrado en infraestructura digital con una visión hacia el futuro que alinea el crecimiento económico con un impacto socioambiental positivo", manifestó Lance Crist, director global de Capital para Infraestructura de IFC. "La infraestructura digital respalda cada aspecto de la sociedad y la economía, desde ciudades inteligentes y gobierno electrónico, hasta atención médica y educación, desde comercio electrónico, servicios financieros y producción hasta investigación y desarrollo, y mucho más. Esta inversión alimenta nuestra prioridad de cerrar la brecha digital al mejorar la infraestructura y los servicios digitales, promover la conectividad rural y acelerar la implementación de tecnología de comunicaciones digitales 4G y 5G a nivel mundial".

Acerca de DigitalBridge

DigitalBridge (NYSE: DBRG) es un REIT de infraestructura digital líder a nivel mundial. Tiene más de 25 años invirtiendo y operando negocios en todo el ecosistema digital, incluidas torres, centros de datos, fibra, redes celulares e infraestructura de edge. El equipo de DigitalBridge gestiona una cartera de activos de infraestructura digital de 38.000 millones de dólares. DigitalBridge tiene su sede en Boca Raton y tiene oficinas en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Singapur. Para obtener más información, visite www.digitalbridge.com.

