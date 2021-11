Comunicado de prensa de Business Wire: C3.ai

La OAI, que fue lanzada por C3 AI, Shell, Baker Hughes y Microsoft en febrero de 2021, ofrece un esquema para operadores de energía, proveedores de servicios, proveedores de equipos, y vendedores de software independiente para ofrecer soluciones interoperables, impulsadas por BHC3 AI Suite y Microsoft Azure. Los tres nuevos productos OAI (Shell Process Optimiser para GNL, Shell Corrosion Advanced Risk Modelling and Analytics y Shell Autonomous Integrity Recognition) apuntan a casos de uso que resolverán desafíos clave para las empresas en la industria energética. Mediante el uso de las aplicaciones IA específicas de dominio probadas de Shell creadas en la plataforma de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial escalable de BHC3 y las aplicaciones SaaS, las empresas pueden pasar rápidamente del descubrimiento y la limpieza de datos a la implementación de aplicaciones y a la realización de valor en áreas comerciales críticas.

Los detalles sobre las nuevas ofertas se describen a continuación:

-- Shell Process Optimiser for LNG: la aplicación combina la tecnología y la ingeniería de procesos de GNL de última generación con el análisis de datos para mejorar la producción de activos al ayudar a los ingenieros de activos a cerrar la brecha entre la producción actual y la óptima ("de brecha a potencial") al cambiar las condiciones operativas clave identificadas como optimización palancas. La aplicación integra información del sensor, como la presión, la temperatura y el caudal para calcular la configuración óptima a través de los modelos de aprendizaje automático de activos personalizados. Revela correlaciones desconocidas y puntos óptimos, y deriva las estrategias más adecuadas como conocimientos de optimización. Capaz de manejar restricciones operativas, económicas y de ingeniería, la aplicación Shell Process Optimiser para LNG genera información procesable que puede integrarse y llevarse a la capa de control de proceso de ciclo cerrado continuo para lograr beneficios sostenidos.

-- Shell Corrosion Advanced Risk Modelling and Analytics: la aplicación utiliza técnicas novedosas de análisis de datos para predecir la corrosión y la erosión internas, con el fin de priorizar y dirigir mejor las actividades de inspección y mantenimiento. Mediante el uso de una variedad de datos del sitio recopilados y con la ayuda de la inteligencia artificial, el software proporciona nuevos conocimientos para predecir la corrosión y la erosión e identificar la degradación antes de que ocurran fugas. Al utilizar esta solución, los operadores pueden reducir los costos de inspección y el riesgo de la salud, la protección, la seguridad y el ambiente (health, safety, security and the environment, HSSE), minimizar el costo de las fugas relacionadas y llevar la producción al límite de manera segura. Además, Shell Corrosion Advanced Risk Modeling and Analytics reduce la necesidad de realizar tediosas inspecciones de campo manuales, lo que resulta en ahorros significativos de tiempo y costos.

-- Shell Autonomous Integrity Recognition: la aplicación permite a los inspectores utilizar rápida y fácilmente la captura y evaluación de imágenes automatizadas para respaldar la ejecución de inspecciones de integridad externas. Al procesar datos en la nube provenientes de inspecciones realizadas con dispositivos portátiles, drones y robots, la solución permite a los inspectores evaluar objetivamente los problemas, identificar los elementos que se han pasado por alto, reducir el tiempo necesario en el escritorio lo que genera informes y mejora la contribución al mantenimiento de la planificación. La aplicación Shell Autonomous Integrity Recognition permite a los usuarios identificar y clasificar problemas externos de corrosión y aislamiento con visión artificial para reducir las fugas. Al usar esto, los usuarios pueden mejorar la calidad, la eficiencia y la estandarización de las inspecciones visuales.

Estos productos amplían la cartera de soluciones disponibles para los suscriptores de OAI y ayudan a acelerar la adopción de la AI empresarial en las industrias de energía y procesos.

"Anteriormente, no existía un marco para que los operadores de petróleo y gas se suscribieran a soluciones analíticas avanzadas y de inteligencia artificial probadas ofrecidas por otros operadores", afirmó Thomas M. Siebel, director ejecutivo de C3 AI. "Al traer más soluciones basadas en BHC3 AI Suite a la OAI, Shell está demostrando liderazgo en el mercado y está estableciendo la OAI como un modelo de colaboración único en su tipo".

Estas aplicaciones también amplían las áreas de enfoque de las ofertas de OAI desde la confiabilidad de activos y sistemas hasta la optimización de instalaciones y plantas y la integridad de activos, lo que se suma a una cartera en expansión de aplicaciones y módulos de inteligencia artificial altamente diferenciados, específicos de dominio y probados que son interoperables. Estas aplicaciones se pueden implementar juntas para obtener valor comercial y crear arquitecturas de referencia escalables y preparadas para el futuro.

"Shell ya implementó los productos anunciados hoy y se demostró que crean eficiencias operativas y ahorros o generan ingresos y oportunidades adicionales", afirmó Dan Jeavons, vicepresidente de Ciencia Computacional e Innovación Digital de Shell. "A medida que se agregan más productos al creciente ecosistema de OAI, esperamos trabajar con C3 AI, Baker Hughes y los otros socios del ecosistema para construir la plataforma de próxima generación para el futuro sistema energético".

Acerca de C3.ai, Inc.C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es la empresa de software de aplicación IA empresarial que acelera la transformación digital para las organizaciones a nivel global. C3 AI® ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, plataforma integral para desarrollar, implementar y operar aplicaciones de inteligencia artificial a gran escala; Aplicaciones C3 AI, cartera de aplicaciones de inteligencia artificial SaaS específicas de la industria; C3 AI CRM, conjunto de aplicaciones de CRM específicas de la industria diseñadas para inteligencia artificial y aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, solución de inteligencia artificial sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas comerciales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai.

Acerca de Royal Dutch Shell plcRoyal Dutch Shell plc está incorporada en Inglaterra y Gales, tiene su sede principal en La Haya y cotiza en las bolsas de valores de Londres, Ámsterdam y Nueva York. Las empresas de Shell operan en más de 70 países y territorios con negocios, incluidos, entre otros, el de la exploración y la producción de petróleo y gas; la producción y comercialización de gas natural licuado y el proceso de gas a líquido; la fabricación, comercialización y transporte de derivados del petróleo y químicos y proyectos de energía renovable. Para obtener más información, visite www.shell.com. Las empresas en las que Royal Dutch Shell plc posee directa e indirectamente inversiones son entidades legales separadas. En este documento, "Shell", a veces, se usa por comodidad cuando se hacen referencias a Royal Dutch Shell plc y a sus subsidiarias en general.

