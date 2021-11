Comunicado de prensa de Business Wire: BAI

Innovación en Cumplimiento y Gestión de Riesgos

-- Emirates NBD Bank, Emiratos Árabes Unidos: Transformación del marco de lucha contra el blanqueo de capitales

-- Hummingbird, Estados Unidos: Plataforma Hummingbird

-- UnionBank of the Philippines, Filipinas: Modelo de detección de fraudes con tarjetas de crédito

Innovación en productos y servicios de consumo

-- Commonwealth Bank of Australia, Australia: Buscador de beneficios de CommBank

-- FNB Insurance, Sudáfrica: Beneficio familiar futuro en caso de enfermedad grave

-- ICICI Bank, India: IntelliCollect - Colección sin contacto impulsada por IA

-- PNC Financial Services Group, Estados Unidos: Modo de efectivo bajo

-- Yapi Kredi, Turquía: My Car+: Todo sobre tu vehículo

Innovación en Transformación Digital

-- AVIVA POLSKA, Polonia: Viaje de solicitud de seguro de vida digital omnicanal de eInsurance

-- Bank of America, Estados Unidos: Superaplicación de banca móvil de Bank of America

-- Deutsche Bank, Alemania: Iniciativa de financiación integrada del programa API de Deutsche Bank

-- OneConnect Smart Technology Co., Ltd., China: Laboratorio digital de mercados globales en Abu Dhabi

-- SolarisBank, Países Bajos: Banca como servicio

Innovación en capital humano

-- KeyBank, Estados Unidos: Programa de pasante remoto

-- Payactiv, Estados Unidos: Plataforma de experiencia del empleado de medios de vida

-- Royal Credit Union, Estados Unidos: Experiencia de aprendizaje de los empleados

Innovación en materia ambiental, social y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG)

-- Bank of Montreal, Canadá: BMO Give & Go

-- BMO Harris Bank, Estados Unidos: BMO para empresas afroamericanas y latinas

-- Citizens Financial Group, Estados Unidos: Citizens Green Deposits

-- imagin, España: imagin: Una comunidad con impacto positivo

-- Lufax Holding Ltd., China: Fondo de asistencia a los agricultores

-- Wintrust Financial Corporation, Estados Unidos: Centros de recursos del Programa de protección de cheques de pago (PPP) de Wintrust

Innovación en procesos internos

-- Alior Bank, Polonia: InfoNina, asistente virtual

-- ICICI Bank, India: Gestión previa a la morosidad

-- Israel Discount Bank, Israel: POPCORN: un modelo innovador de escucha del cliente

-- PKO Bank Polski, Polonia: El camino hacia la banca sin papel potenciado por la tecnología Blockchain

-- PZU SA, Sudáfrica: Asistente de IA en reclamaciones (inspección de campo)

Innovación en productos y servicios para pequeñas empresas

-- HSBC UK, Reino Unido: HSBC Kinetic, Servicio de banca móvil

-- Lufax Holding Ltd., China: Solución de préstamo inteligente Lufax "Xingyun"

-- Ping An OneConnect Bank Limited, Hong Kong: Aplicación móvil "PAOB SME"

-- Santander Bank, N.A., Estados Unidos: Santander Treasury Fusion for Where You Do Business

-- Tribal Credit, Estados Unidos: Herramientas de Tribal Credit

Los ganadores se anunciarán en diciembre de 2021. Para obtener más información, visite BAI Global Innovation Award.

