Comunicado de prensa de Business Wire: Alkegen

AlkeGel es el primer paso de Alkegen en el mundo de los materiales compuestos de aerogel basados en fibras para aplicaciones críticas en los segmentos de seguridad de baterías y vehículos eléctricos, protección contra incendios y gestión térmica industrial. Alkegen es la nueva empresa creada en enero, luego de la adquisición de Lydall Materials por parte de Unifrax. Alkegen es una plataforma de materiales especializados única en su clase dedicada a la sostenibilidad y la salud humana. Alkegen es líder global en tecnologías de baterías transformativas de alto crecimiento, medios de filtración y aislamientos especializados, con una rica historia de manufacturas verticalmente integradas a gran escala para ofrecer soluciones a industrias de avanzada, entre ellas vehículos eléctricos, filtración, el sector aeroespacial y procesamiento de sustancias químicas. La empresa espera que la producción de los materiales AlkeGel se active a mediados de 2022, con planes para construir miles de toneladas de capacidad para fabricación a largo plazo.

"AlkeGel es el desarrollo más reciente en nuestra larga tradición de innovación en tecnologías de materiales exclusivos, con el objetivo de crear productos y soluciones nuevos y superiores aptos para los desafíos más importantes de nuestros clientes", afirmó Chad Cannan, vicepresidente sénior y director de innovación de Alkegen. "Estos materiales de aerogel compuestos ofrecen excelentes propiedades aislantes e incluyen características de tecnologías patentadas que hemos desarrollado con nuestro nuevo proceso de aerogel. AlkeGel permite lograr ventajas de rendimiento para nuestros clientes en términos de una mejor manipulación del producto, una amplia gama de formas y tamaños, y un cambio radical en relación con la seguridad de incendios de EV respecto de otros aislamientos de alto rendimiento presentes actualmente en el mercado. La tecnología AlkeGel de Alkegen, junto con el conjunto más amplio de operaciones de formado y finalización de productos finales a gran escala globales marcan un nuevo horizonte para estos innovadores materiales", cerró Cannan.

"Esta cartera de productos de aerogeles transformadores presenta numerosas oportunidades para Alkegen, con aplicaciones que van desde la protección de baterías de ion-litio EV y aplicaciones criogénicas hasta los mercado industriales más amplios de protección contra incendios. Los productos de AlkeGel se suman a nuestra robusta línea de soluciones para baterías y vehículos eléctricos, que incluyen materiales de separadores AGM, nuevos materiales de ánodos de silicona, separadores de vidrio de ion-litio, barreras de fuga térmica intersticial y sistemas de protección contra incendios de compartimientos de baterías", agregó John Dandolph, presidente y director ejecutivo de Alkegen.

Alkegen estará disponible para hablar sobre sus innovadores materiales de aerogel durante el evento AABC Europe Show 2022, que se llevará a cabo el 13 de junio en Mainz (Alemania), y el evento The Battery Show, a realizarse el 28 de junio en Stuttgart (Alemania). Los interesados en asistir pueden inscribirse para participar en sesiones junto con nuestros expertos de Alkegen Battery Group durante las conferencias enviando un mensaje a info@alkegen.com.

Acerca de Alkegen

Alkegen, anteriormente Unifrax y Lydall Materials, crea materiales especializados de alto rendimiento utilizados en aplicaciones de avanzada, como vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, filtración, protección contra incendios y aislamientos de altas temperaturas, entre muchos otros. Los productos de Alkegen están diseñados con el objetivo último de ahorrar energía, reducir la contaminación y mejorar la seguridad de personas, edificios y equipos a través de nuestra misión de ayudar a que el mundo respire más puro, viva una vida más ecológica y llegue cada vez más lejos. Alkegen posee 75 plantas de fabricación en 12 países y empleada a más de 9000 empleados en todo el mundo. Más información disponible en www.alkegen.com.

Acerca de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. es un fondo de inversión fundado en 2006 que opera negocios integrados entre capitales privados, créditos y otras estrategias relacionadas. Con un enfoque orientado a sectores, la firma busca alianzas estratégicas con equipos de gestión experimentados para ofrecer capitales pacientes y a empresas dinámicas que pueden beneficiarse con el enfoque de mejora operativa de Clearlake, O.P.S.® Los principales sectores objetivo para la firma son industria, tecnología y consumo. En la actualidad, Clearlake administra aproximadamente 30 mil millones de dólares en activos, y sus responsables de inversiones sénior han liderado o coliderado más de 300 inversiones. La firma tiene oficinas en Santa Mónica y Dallas. Más información disponible en www.clearlake.com y en Twitter, @ClearlakeCap.

