Compras públicas: Sánchez instó a pensar como estrategia de desarrollo, descentralización e impulso a empresas nacionales

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, planteó que las compras estatales deben tender a la descentralización y potenciar una red de proveedores de empresas pequeñas y medianas nacionales.

"El pensar las compras públicas como una estrategia de desarrollo nacional implica pensar en proveedores nacionales, en el desarrollo de la industria nacional, en la priorización hacia las cooperativas y hacia el movimiento de la economía solidaria, y pensar también en el desarrollo territorial para que no quede una concentración solo capitalina", destacó.

Las compras públicas para el desarrollo implican oportunidades de trabajo y empleo en el país, dijo. "El Estado uruguayo es uno de los grandes compradores del país casi 13 puntos del PBI que implica las transacciones que realizan todos los organismos públicos", desde medicamentos hasta obras públicas, indicó.

Sánchez valoró el rol de las agencias de compras estatales y las jornadas de capacitación para la incorporación de tecnología, solucionar los problemas y mejorar la eficiencia.

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