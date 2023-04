¿Cómo sigue la sequía? En Montevideo la situación es "delicada y estable"

La vicepresidenta de OSE , Susana Montaner, informó que la situación de reservas de agua para Montevideo y zona metropolitana tras la sequía no es "de alarma, sí delicada y estable", en el supuesto caso de que no llueva próximamente.

Luego remarcó: "Obviamente la situación es estable, no salimos de lo complejo hasta que no vengan las lluvias copiosas, y en la zona metropolitana por ahora no tenemos una complejidad".