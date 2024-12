Comité Central Israelita expresó preocupación por liberación del asesino de David Fremd

Ahora, la jueza Ana Ruibal dispuso el cese de “las medidas de seguridad curativas” impuestas en marzo de 2019, ya que en aquel momento fue declarado por la Justicia como autor inimputable.

Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, expresó su preocupación al respecto. Afirmó respetar la separación de poderes, habló de premeditación en el caso, y reflexionó sobre los actos terroristas. “Cuando se acuchilla a alguien para amedrentar a un colectivo eso es un acto terrorista”, aseguró.

Schindler se mostró sorprendido por la liberación del homicida en medio de la situación mundial actual que tiene a Israel en el centro de la tensión en Medio Oriente.

Además, mencionó el trascendido que el asesino de Fremd continúa medicado y se preguntó quién va a controlar ese aspecto. “La verdad, tenemos muy pocos elementos”, sostuvo, y agregó: ¿Quién me asegura que mañana no reciba otro mensaje de Alá para salir a asesinar quien sabe a quién?, ya no hablo como judío, hablo como uruguayo”.