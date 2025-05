Comisión especial de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre la Caja de Profesionales y pasó al Plenario

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, aseguró que "se cumplió una etapa", pero que "no es la definitoria" y que la etapa final se dará desde el miércoles. El legislador habló de una paradoja del oficialismo, que cuenta con mayoría en la comisión especial, pero no en el plenario de la cámara. "Vamos camino a construir una solución, que, en todo caso, no es la del gobierno", afirmó.