La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) firmó el acta en el marco de licitación pública para dar inicio a obras de “dragado, mantenimiento, ensanche y mejoras” del Canal San Martín, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Comisión Administradora del Río de la Plata firmó el acta para dar inicio a las obras en el canal San Martín
El objetivo, señalan, es “fortalecer la seguridad y la eficiencia de la navegación en el Río de la Plata”.
El objetivo, señalan, es “fortalecer la seguridad y la eficiencia de la navegación en el Río de la Plata”. También la “competitividad del sistema”.
“La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) suscribió con fecha 15 de octubre de 2026, con la empresa JAN DE NUL NV Sucursal Uruguay, el Acta de Inicio de Obra de Dragado en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº 1/2026, formalizando el inicio de las tareas previstas en el Contrato suscrito el pasado 30 de julio del corriente año”, detalla el comunicado oficial de la Cancillería.
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