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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana con marcado ascenso de temperatura: máximas bastante por encima de los 30º

Nubel Cisneros anuncia un comienzo de semana con temperaturas por encima de 30º en todo el país. En los próximos días desmejora con tormentas y lluvias.

Semana caluros y con altas temperaturas. Foto: FocoUy

Semana caluros y con altas temperaturas. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros anuncia un comienzo de semana con temperaturas por encima de 30º en todo el país. En los próximos días desmejora con tormentas y lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sureste y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche mantendrá temperaturas templadas.

El martes se espera una mañana templada y húmeda con progresivo aumento de nubosidad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con abundante nubosidad desmejorando hacia la noche por el suroeste.

comienzo de semana con tiempo que va de fresco a caluroso; el informe de nubel cisneros
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Comienzo de semana con tiempo que va de fresco a caluroso; el informe de Nubel Cisneros

El miércoles comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de algunas tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura.

Lunes 16

Zona Norte: máxima 39º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 37º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 23º

Martes 17

Zona Norte: máxima 39º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º

Miércoles 18

Zona Norte: máxima 29º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 20º

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