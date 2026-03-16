Comienzo de semana con marcado ascenso de temperatura: máximas bastante por encima de los 30º

Semana caluros y con altas temperaturas. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros anuncia un comienzo de semana con temperaturas por encima de 30º en todo el país. En los próximos días desmejora con tormentas y lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sureste y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche mantendrá temperaturas templadas.

El martes se espera una mañana templada y húmeda con progresivo aumento de nubosidad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con abundante nubosidad desmejorando hacia la noche por el suroeste.

El miércoles comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de algunas tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura. Lunes 16 Zona Norte: máxima 39º y mínima 20º Zona Sur: máxima 37º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 23º Martes 17 Zona Norte: máxima 39º y mínima 20º Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º Miércoles 18 Zona Norte: máxima 29º y mínima 18º Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 20º

Temas de la nota semana

temperaturas