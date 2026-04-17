Comenzó la reparación de la red de saneamiento Arteaga: inversión de USD 3 millones y tecnología que reduce tiempo de obra

Comenzó la reparación y rehabilitación de la red de saneamiento Arteaga. Este viernes, trabajadores de empresas privadas y de la Intendencia de Montevideo estuvieron en un tramo de Pocitos, en avenida Brasil entre Benito Blanco y 26 de Marzo.

La red Arteaga es monumento histórico, por su construcción en piedra y cemento, y por datar del siglo XIX. Para los trabajos actuales utilizan la tecnología Liner, que permite cuidar la estructura de la cañería y también rapidez en la tarea.

La tecnología consiste en "entrar en el tubo desde un punto una manga que es de un material que luego se infla y se pega contra el tubo y se endurece. Es como generar un nuevo tubo adentro del anterior. Restaura los tubos de saneamiento sin necesidad de romper calle y tiene la virtud de que puede llevar dos o tres días y en la tecnología tradicional iba a llevar al menos un mes", aseguró el intendente.

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El tramo que se trabajó en primera instancia era de unos 100 metros por un lado y 57 metros por otro. "Estamos en una zona donde esto va a continuar por Benito Blanco y subiendo por Barreiro, hasta completar aproximadamente 2 kilómetros de restauración de tubos de esta red, que es la más antigua que tiene Montevideo y una de las más importantes", explicó.

La inversión es de 3 millones de dólares para los dos kilómetros, detalló.

Durante los trabajos, el tránsito por la zona se ve afectado. Las autoridades informaron previamente a los vecinos sobre las complicaciones temporales para minimizar molestias.

"Estamos trabajando para que justamente la red de saneamiento esté en muchas mejores condiciones. Se estima que esta tecnología garantiza un buen resultado al menos por 50 años. Es parte de las responsabilidades que tiene la Intendencia de Montevideo en materia del saneamiento de la ciudad", indicó.