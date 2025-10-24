La Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol fijó los detalles de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.
Comenzó la 13° fecha del Clausura: Peñarol visita a Cerro el sábado y Nacional a Wanderers el domingo
Los dirigidos por Diego Aguirre pueden ser campeones del Torneo, mientras que los de Pablo Peirano pueden quedarse con la Tabla Anual; Miramar Misiones y Plaza Colonia pelean el descenso.
La etapa comenzó este viernes con la victoria de Montevideo City Torque por la mínima ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.
El sábado continúa la etapa con tres encuentros: Juventud de Las Piedras enfrenta a Plaza Colonia en el parque Artigas desde la hora 13:30, Cerro recibe a Peñarol en el estadio Luis Tróccoli a partir de la hora 16:00 y por último a la hora 18:30 Cerro Largo visita a Racing.
El TAS no le dio la razón a Nacional y mantiene la quita de puntos por incidentes en el Intermedio
El domingo a la hora 13:30, Danubio recibe en su estadio a River Plate. Seguidamente, a la hora 16:00 Liverpool recibe a Progreso en Belvedere. Nacional visita a Wanderers en el parque Alfredo Víctor Viera desde la hora 18:30. La etapa la cierran Boston River y Miramar Misiones en en el parque Palermo a la hora 21:00.
En esta fecha, Peñarol puede salir campeón del Torneo Clausura, Nacional puede quedarse con la Tabla Anual y dos equipos pueden descender: Miramar Misiones y Plaza Colonia.
