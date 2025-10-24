Comenzó la 13° fecha del Clausura: Peñarol visita a Cerro el sábado y Nacional a Wanderers el domingo

La Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol fijó los detalles de la decimotercera fecha del Torneo Clausura .

La etapa comenzó este viernes con la victoria de Montevideo City Torque por la mínima ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

El sábado continúa la etapa con tres encuentros: Juventud de Las Piedras enfrenta a Plaza Colonia en el parque Artigas desde la hora 13:30, Cerro recibe a Peñarol en el estadio Luis Tróccoli a partir de la hora 16:00 y por último a la hora 18:30 Cerro Largo visita a Racing.

El domingo a la hora 13:30, Danubio recibe en su estadio a River Plate. Seguidamente, a la hora 16:00 Liverpool recibe a Progreso en Belvedere. Nacional visita a Wanderers en el parque Alfredo Víctor Viera desde la hora 18:30. La etapa la cierran Boston River y Miramar Misiones en en el parque Palermo a la hora 21:00.

En esta fecha, Peñarol puede salir campeón del Torneo Clausura, Nacional puede quedarse con la Tabla Anual y dos equipos pueden descender: Miramar Misiones y Plaza Colonia.