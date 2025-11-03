RECIBÍ EL NEWSLETTER
río negro

Comenzó juicio contra militares retirados por secuestro y tortura de 30 ciudadanos de San Javier

“Tenemos absolutamente probado que alrededor de 30 vecinos de San Javier, por el solo hecho de su condición rusa (...) fueron detenidos solo para instalar una falsedad", dijo Perciballe.

Empezó este lunes el juicio oral y público contra nueve militares retirados, por secuestro y tortura de unos 30 ciudadanos de San Javier, Río Negro, en la dictadura.

El fiscal del caso, Ricardo Perciballe, afirmó que “en este, como en todos los casos, tenemos muchísima documentación, muchas pericias y obviamente el testimonio de las víctimas”.

Las imputaciones son por secuestro y tortura. “La muerte de Roslik no la hemos podido imputar porque una sentencia de la Corte nos imposibilitó”, afirmó el fiscal.

mataron a un adolescente de 17 anos en el barrio reducto: le dieron tres disparos el domingo y murio este lunes
Mataron a un adolescente de 17 años en el barrio Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes

“Tenemos absolutamente probado que alrededor de 30 vecinos de San Javier, por el solo hecho de su condición rusa, porque no habían cometido ningún delito y no tenían actividad política, fueron detenidos solo para instalar una falsedad, que fue la existencia de una célula comunista en San Javier, que obviamente no la había”, sostuvo Perciballe.

Entre los 30 secuestrados había dos adolescentes, de 16 y 17 años, y jóvenes de 18, 19.

“Trabajamos muchísimo para este juicio, tenemos mucha prueba para diligenciar y estamos convencidos de que tenemos la razón”, aseguró el fiscal.

La formalización inicial fue para 12 militares, de los que quedan con vida los nueve que ahora afrontan el juicio.

