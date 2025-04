Comenzó en España el juicio contra Ancelotti por evasión fiscal; el DT del Real Madrid lo niega

"Cuando el Madrid me sugiere esto, yo pongo en contacto al Real Madrid con mi asesor inglés. Nunca entro en esto porque nunca había cobrado así", declaró el técnico italiano al inicio de la vista que se celebra en un tribunal de Madrid.

"Todos los jugadores lo tenían, Mourinho tenía esto", indicó sobre uno de sus predecesores en el banquillo del Real Madrid, quien fue condenado a un año de prisión en suspenso tras declararse culpable de fraude fiscal en 2019.

Carlo Ancelotti, de 65 años, se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de cuatro años y nueve meses de cárcel por defraudar más de un millón de euros en derechos de imagen en 2014 y 2015, durante su primera etapa dirigiendo al Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021 (hasta ahora).

"Nunca me he dado cuenta de que algo no era correcto", antes de 2018, cuando el ministerio público le abrió una investigación, agregó el técnico, quien llegó al tribunal acompañado por su hijo Davide, ahora su entrenador asistente en el Real Madrid, y de su esposa, Mariann Barrena.

FUENTE: AFP