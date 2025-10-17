RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN PRIMARIA

Comedores donde hay maestros y auxiliares funcionan con normalidad este lunes pese al paro

La directora de Educación Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que preocupan las agresiones en los centros educativos ya que rompen la trama de convivencia en las comunidades.

Los comedores de las escuelas que cuenten con maestros y auxiliares funcionan normalmente pese al paro del próximo lunes. La medida fue tomada por el sindicato tras la agresión de una madre a una maestra en la Escuela N° 172 del barrio Malvín.

La directora de Educación Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que preocupan las agresiones en los centros educativos ya que rompen la trama de convivencia en las comunidades.

"Es un hecho muy doloroso, lamentablemente no es el primero que sucede este año, pero es un hecho muy doloroso".

Como medida automática en estos casos el sindicato de maestros resolvió convocar a un paro el lunes 20 en todas las escuelas de Montevideo. La medida será de 24 horas.

Salsamendi dijo que le consta que Ademu trabaja para pensar alternativas. Desde el Programa de Alimentación Escolar indicaron que en los comedores donde hay maestras y auxiliares, el comedor funciona normalmente.

"Después de una situación de este tipo la escuela se ve muy afectada. Hay que reparar esa trama de convivencia que es fundamental. El martes se trabaja con Escuelas Disfrutables y con el grupo de inspectores se va a hacer una asamblea en esa escuela en particular donde van a estar los niños y las familias que puedan asistir".

Y agregó: "En los otros, se hace una entrega de viandas en una serie de sedes".

