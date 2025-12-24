Codicen levantó la sanción al exdirector del IAVA: "Tenemos una fundamentación jurídica robusta", dijo Caggiani

El Codicen votó y aprobó por unanimidad levantar la sanción al exdirector del IAVA, Leoanrdo Ruidíaz, en su última sesión del año. La sanción fue impuesta por la anterior administración por supuesta “insubordinación”.

"Tiene un proceso sumarial con una sanción de seis meses que lo estaba hoy afectando en términos de su carrera profesional. Nosotros tenemos una fundamentación jurídica robusta, que se planteó ayer en la sesión y por eso se votó por unanimidad", explicó el presidente del Codicen de ANEP, Pablo Caggiani.

Los fundamentos que manejaron tienen que ver con que las "situaciones que se dieron durante todo ese proceso que afectaron las garantías, que se dieron en un clima muy enrarecido, donde el director intentaba mediar con los estudiantes. La Administración asumió una posición capaz que muy tajante o con cierto perfil autoritario. Todo esto por una rampa que todavía no está".

"Cuando un docente tiene una sanción de este tipo se ve truncada su carrera profesional, y a nosotros nos parece que más allá de las cuestiones de lo jurídico, más allá de las cuestiones de cómo se procesan determinados conflictos, hay que preservar a los docentes, porque de las pocas cosas que tenemos los docentes es nuestra carrera funcional", señaló Caggiani.

