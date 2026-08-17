Club Olimpia realiza jornadas de básquetbol, con deporte y valores en el barrio; hoy fue en la Escuela 258

El club Olimpia de Colón está realizando distintas jornadas deportivas en escuelas públicas de Montevideo, con el objetivo de acercar el básquetbol a los niños y pasar una tarde divertida junto a jugadores de la institución. Hoy, el evento fue en la Escuela 258 de Peñarol.

Diego Caridad, integrante de la subcomisión básquetbol, explicó que el programa "Olimpia a la escuela" pretende acercar el club al barrio y darle la oportunidad a los niños de jugar al básquetbol y estar en contacto con los jugadores y con el cuerpo técnico. "Con muy poco se le puede dar mucho a los niños y los niños quedan contentos", afirmó.

La directora de la Escuela 258, Ana Laura Pierrotti, destacó la apertura de la institución a un deporte distinto al fútbol. La instancia sirve para ver otras ideas de futuro y que pueden hacer lo que se propongan. Abrirse a otras propuestas, abre oportunidades, afirmó.

La iniciativa, que nació entre amigos, busca acercar el deporte, los valores y la identidad de la institución a las escuelas de la zona. Los chicos hablaron con Subrayado y contaron cómo vivieron la experiencia.

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