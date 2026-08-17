Cipriani sobre Hotel-Casino: "El proyecto sigue, lástima que no se puede abrir este año, será el año que viene"

El empresario Giuseppe Cipriani se reunió este lunes con el intendente de Maldonado, Miguel Abella, y confirmó que el proyecto del Hotel-Casino continúa adelante y que augura que sea en 2027, además dijo que los trabajadores podrán volver.

“El proyecto sigue, lástima que no se puede abrir este año, será el año que viene”, dijo Cipriani. Y agregó: "Falta de dinero no hay, seguramente fue un incumplimiento de la obra. El primer incumplimiento fue el año pasado, este año también y ahora ya está. Hay que tomar decisiones ahora para empezar de vuelta bien".

El empresario señaló que “hubo retrasos que se generaron por varios motivos, incumplimientos de contratos y retraso en general (...) el problema que se suscitó en la obra no fue por falta de dinero, seguramente fue incumplimiento”.

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Si bien no confirmó la continuidad o el cese de CRIBA, sostuvo que está averiguando opciones para cambiar de empresa constructora.

En lo que respecta a los trabajadores, sostuvo que serán recontratados y que en las últimas horas tuvieron una buena reunión con el Sunca Maldonado y que todos los que están en seguro de paro y quieran volver a la obra lo podrán hacer.

La obra se retomará en breve al 100% y comentó que al momento no está parada sino que están hormigonando pilotes de la segunda torre y la parte de Casino.

El empresario comentó que "con el gobierno central estamos viendo la posibilidad de dar trabajo a los empleados que ahora están trabajando en la Academia" Locanda, ex Mantra, y lugar destinado para el aprendizaje del servicio que prestará funciones en el hotel.

Además, dijo que el gobierno nacional no le pidió una garantía extra y que están en sintonía y en colaboración, negando que esta vaya a venir por medio de exoneraciones. "Nos sentamos a ver qué pueden hacer ellos por nosotros en absoluta colaboración", expresó.

Consultado sobre los sindicatos dijo que hacen su trabajo por los trabajadores y no profundizó más sobre el tema.

Sin embargo, finalizó diciendo que esta situación le ha generado perjuicios por millones de dólares.