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región andina

Cinco muertos y 21 heridos en un terremoto de magnitud 5,1 en Perú

El sismo ocurrió en la noche del sábado a una profundidad de 24 kilómetros. Su epicentro fue en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 kilómetros al este de Lima.

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Un sismo de magnitud 5,1 que se registró el sábado en una región andina de Perú dejó cinco personas fallecidas y 21 heridos, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"Lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados (confirmados, ndlr) por el Ministerio de Salud", dijo el jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, a la radio Exitosa.

El movimiento sísmico ocurrió a las 21:24 locales (23:24 hora uruguaya) a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 km al este de Lima, en la región de Junín, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

AFP
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Por lo alejado del lugar los primeros reportes preliminares no informaban de fallecidos.

"El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado", dijo un poblador de Chongos Bajo al canal N de televisión.

Según explicó Vásquez, la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

"Tenemos 48 viviendas destruidas y 300 damnificados que también han sido atendidos por el gobierno regional, que se les ha llevado carpas y frazadas", indicó el funcionario.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú se producen al menos 400 sismos de una magnitud de 4,0 grados, de los cuales un centenar son perceptibles por la población

FUENTE: AFP.

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