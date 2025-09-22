RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ciberdelincuentes afirman haber accedido a más de 620.000 registros de Corte Electoral; el organismo dice que no detectó hackeo

Los ciberdelincuentes indicaron que tienen números de identificación, datos de pasaportes y credenciales cívicas. Sin embargo, desde la Corte Electoral aseguraron que no detectaron ningún hackeo.

La organización Birmingham Cyber Arms Ltd advirtió en su cuenta de X sobre un nuevo episodio de hackeo, presuntamente, a la información del Estado uruguayo.

El grupo de ciberdelincuentes, conocido como Tacuara, afirmó haber accedido a más de 620.000 registros de la Corte Electoral, entre ellos números de identificación, datos de pasaportes y credenciales cívicas.

Sin embargo, fuentes de la Corte aseguraron a Subrayado que hasta ahora no se ha detectado ninguna intrusión en el sistema del Registro Cívico Nacional ni en el de los partidos políticos.

Tacuara se consolidó en 2025 como uno de los grupos de atacantes informáticos más activos contra organismos públicos uruguayos, ofreciendo en foros clandestinos la información obtenida en sus incursiones.

