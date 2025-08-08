RECIBÍ EL NEWSLETTER
Choque múltiple por alcance en el viaducto dejó a conductor con politraumatismos moderados

Policía Caminera informó que los autos circulaban por el viaducto portuario y a la altura de la calle Lima, por causas que se tratan de establecer, chocaron entre sí.

Conductor de vehículo resultó con politraumatismos moderados tras protagonizar siniestro de tránsito múltiple este viernes en el viaducto de ingreso a Montevideo.

Policía Caminera informó que se trató de un siniestro por alcance entre varios vehículos que circulaban por el viaducto portuario y a la altura de la calle Lima, por causas que se tratan de establecer, chocaron entre sí.

El conductor de uno de los vehículos resultó lesionado y fue diagnosticado con politraumatismos moderados por lo que fue trasladado a un centro de salud.

La vía de circulación se encuentra parcialmente obstruida.

Fotos: Policía Caminera

