Conductor de vehículo resultó con politraumatismos moderados tras protagonizar siniestro de tránsito múltiple este viernes en el viaducto de ingreso a Montevideo.
Choque múltiple por alcance en el viaducto dejó a conductor con politraumatismos moderados
Policía Caminera informó que los autos circulaban por el viaducto portuario y a la altura de la calle Lima, por causas que se tratan de establecer, chocaron entre sí.
El conductor de uno de los vehículos resultó lesionado y fue diagnosticado con politraumatismos moderados por lo que fue trasladado a un centro de salud.
La vía de circulación se encuentra parcialmente obstruida.
Fotos: Policía Caminera
