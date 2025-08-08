Choque múltiple por alcance en el viaducto dejó a conductor con politraumatismos moderados

Conductor de vehículo resultó con politraumatismos moderados tras protagonizar siniestro de tránsito múltiple este viernes en el viaducto de ingreso a Montevideo.

Policía Caminera informó que se trató de un siniestro por alcance entre varios vehículos que circulaban por el viaducto portuario y a la altura de la calle Lima, por causas que se tratan de establecer, chocaron entre sí.

El conductor de uno de los vehículos resultó lesionado y fue diagnosticado con politraumatismos moderados por lo que fue trasladado a un centro de salud.

La vía de circulación se encuentra parcialmente obstruida. Fotos: Policía Caminera

