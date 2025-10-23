Choque en el Centro: camioneta se dio vuelta tras impactar contra un taxi; pasajera sufrió politraumatismos leves

Un siniestro de tránsito dejó a la pasajera de un taxi con politraumatismos leves.

El choque tuvo lugar este jueves en la intersección de Convención y Paysandú, en el Centro de Montevideo. Una camioneta Kangoo que circulaba por Convención se dio vuelta tras impactar contra un taxi que se desplazaba por Paysandú.

La pasajera se dio la cabeza contra la mampara. Fue asistida en el lugar y derivada a un centro de salud en una unidad de emergencia móvil.

La conductora de la camioneta y el conductor del taxi no sufrieron lesiones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1981504366915027128&partner=&hide_thread=false #AHORA | Siniestro en Convención y Paysandú. Al momento está cortado el tránsito. La pasajera del taxi sufrió politraumatismos leves. Informa @eugescogna pic.twitter.com/P4NA8sWRFY — Subrayado (@Subrayado) October 23, 2025

