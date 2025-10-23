RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONVENCIÓN Y PAYSANDÚ

Choque en el Centro: camioneta se dio vuelta tras impactar contra un taxi; pasajera sufrió politraumatismos leves

El siniestro de tránsito tuvo lugar en la intersección de Convención y Paysandú. El conductor del taxi y la conductora de la camioneta no sufrieron lesiones.

siniestro-accidente-montevideo-convención

Un siniestro de tránsito dejó a la pasajera de un taxi con politraumatismos leves.

El choque tuvo lugar este jueves en la intersección de Convención y Paysandú, en el Centro de Montevideo. Una camioneta Kangoo que circulaba por Convención se dio vuelta tras impactar contra un taxi que se desplazaba por Paysandú.

La pasajera se dio la cabeza contra la mampara. Fue asistida en el lugar y derivada a un centro de salud en una unidad de emergencia móvil.

armas en uruguay: 34 de cada 100 personas poseen; es el pais con mayor posesion de toda america latina
Seguí leyendo

Armas en Uruguay: 34 de cada 100 personas poseen; es el país con mayor posesión de toda América Latina

La conductora de la camioneta y el conductor del taxi no sufrieron lesiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1981504366915027128&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
DESDE LA MADRUGADA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía

Te puede interesar

Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama
JORGE DÍAZ CON LA DEMANDA

Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama
Lazo respondió a Cardama y aseguró que era su responsabilidad renovar la garantía: Tenía obligación de ser cauteloso video
PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo respondió a Cardama y aseguró que era su responsabilidad renovar la garantía: "Tenía obligación de ser cauteloso"
Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente video
MERCADO DE CAPITALES

Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: "Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente"

Dejá tu comentario