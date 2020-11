"Cebolla" Rodríguez: "Quiero firmar contrato a rendimiento por 6 meses e ir renovando con Peñarol"

"Los jugadores somo empleados del club y no podemos hacer campaña. Si viene un presidente y no le gusta tu cara tenés que agarrar las canilleras y los botines e irte. Yo me quiero quedar en Peñarol", aseguró.

El capitán es consciente que ya está al final de su carrera y que su estado físico muchas veces pone en duda su continuidad. El último año, el lacacino no fue el mismo que regresó al club en 2017.

"Me gustaría ir firmando contrato a rendimiento por 6 meses", explicó el exinternacional uruguayo.

No obstante dijo que la relación con el club es bueno y que más allá de los vaivenes ambas partes han mostrado buena disposición.

"Peñarol me debe mucho dinero y yo no me aproveche de eso, me financiaron a 4 años. No quise aprovecharme de eso".

Después de más de 20 años jugando en primera división, "Cebolla" ha visto pasar a muchos entrenadores.

Tenía expectativas en la gestión de su excompañero de la selección, Diego Forlán, pero al cabo de unos pocos meses fue despedido como entrenador.

"A mí me sorprendió la salida de Forlán, pero los resultados mandan. Le dije que tenía mucho futuro en su cargo", aseguró.

La llegada de Saralegui cayó bien en el plantel, afirmó.

"Mario es un entrenador que le llega mucho al jugador. Hacia tiempo no me pasaba que los jugadores estaban esperando la charla técnica. Podrá tener sus defectos, pero él hizo la historia del club. A quién no le gusta escuchar a una persona así", sostuvo.

Y agregó: "Las reuniones con él son divertidas".

Ya sin posibilidades en el Intermedio, fuera de las copas internacional y lejos de Nacional en la Tabla Anual, a Peñarol le quedan dos objetivos en el año: ganarle el clásico al rival clásico y ser campeones del Clausura.

"El clásico es un partido diferente, obviamente que ya estamos mentalizados, lo tenemos que jugar para ganar. La tabla Anual es muy difícil", dijo Cristian Rodríguez en 100% Deporte