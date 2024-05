Cavani renunció a la Celeste: "Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón"

Es el segundo mayor goleador de la Selección, después de Luis Suárez, con 58 goles en 136 partidos. La última vez que el delantero jugó con la Celeste, fue en diciembre de 2022, ante Ghana por el Mundial de Qatar.

En los últimos días, el futbolista Matías Vecino también presentó su renuncia, luego de 69 partidos.

El mensaje completo:

Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo", escribió en el mensaje que compartió en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

Cuatro mundiales

Con el "21" de la camiseta celeste Cavani disputó cuatro Mundiales, en los que marcó cinco goles: Sudáfrica-2010, donde Uruguay llegó a semifinales, Brasil-2014, Rusia-2018 y Catar-2022.

También ganó la Copa América de Argentina-2011 y disputó las ediciones de Chile-2015, Centenario de 2016 en Estados Unidos, Brasil-2019 y Brasil-2021.

Pero no llegó a jugar bajo las órdenes de Bielsa, que asumió las riendas de la Celeste en mayo de 2023. Según reportes de prensa, el 'Matador' estaba reservado para la Copa América que se diputará en Estados Unidos desde el 20 de junio al 14 de julio.

Su último partido con la Celeste fue en el triunfo 2-0 ante Ghana en la fase de grupos del Mundial de Catar-2022, en el que Uruguay quedó eliminado del torneo.

Esta semana también se conoció la renuncia de otro integrante del combinado dirigido por Bielsa: Matías Vecino, de 32 años, se despidió de la Celeste. El volante de Lazio de Italia dijo que tras mucho meditarlo, sintió que había cumplido un ciclo y había dado "todo lo que tenía para darle a la selección".

FUENTE: Subrayado y AFP