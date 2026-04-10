Catedrático penalista analizó la sentencia del caso Moisés: "El fallo está bien armado"

El catedrático en Derecho Penal, Germán Aller, afirmó que la sentencia que le dio 12 años de cárcel a Moisés Martínez por el homicidio de su padre "está bien fundamentada".

Se refirió a "la forma de dar muerte" que se da por probada, que fueron entre 12 y 15 disparos, "la mayoría por la espalda, sin que hubiese signos de defensa respecto de quien murió".

"También el hecho de que aunque comprendamos perfectamente y hasta le podemos dar la razón en muchos aspectos a la familia, en cuanto a sus temores o miedos, lo cierto es que en prácticamente 15 años no hubo registros de hechos penalmente reprochables al muerto. Si los hubo y no fueron denunciados, eso ahora juega un rol fundamental, mostrando algún tipo de carencia desde el punto de vista normativo pero también una realidad, el sistema penal, si no tiene conocimiento de los hechos, no se puede alegar simplemente, hay que probarlo", dijo.

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Para el abogado es "dudoso" que una segunda instancia cambie la sentencia.

"El fallo está bien armado, la acusación fiscal, el planteo de la Fiscalía es serio, es congruente. Yo quisiera decir todo lo opuesto. Quisiera decir que fue un caso de legítima defensa diferida en el tiempo, ante la inminencia de un ataque a terceros, pero esa diferencia de 15 años elimina toda posibilidad de ello", sostuvo.