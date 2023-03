Caso Penadés: Pablo Iturralde dijo que el Partido Nacional "estará a lo que resuelva la Justicia"

“Conocemos al senador y su prestigiosa trayectoria. No corresponde dar nuestro punto de vista individual ni subjetivo, sino estar a lo que resuelva la Justicia”, insistió Iturralde.

Consultado sobre la investigación de oficio que se abrió en Fiscalía dijo que “hay dos lecturas”. “Por un lado esto apura las cosas y eso es positivo. Por otro lado manifiesto no una preocupación que le plantee hace 15 días al Fiscal de Corte cuando cambió a los fiscales, sino una vieja preocupación que le plantee hace un año donde dentro de Fiscalía no tenemos criterios objetivos para designar los fiscales actuantes, entonces resulta que quien resuelve a quién se lo adjudica es determinada persona que si es amigo mío va a actuar de una manera y si no es amigo mío no va a actuar de determinada manera. Si es alguien afín ideológicamente a mi va a actuar de una manera y si no es afín a mi ideológicamente va a actuar de otra manera. Por lo tanto creo que hay que mirar con atención”, dijo Iturralde.

“La Fiscalía ha estado muy partidizada en los últimos tiempos, no todos, pero hay muchísimos miembros de Fiscalía que han estado muy partidizados y que han tenido actuaciones, por lo menos en mi opinión, muy dudosas, pero bueno, puedo darle mi opinión, pero confío en lo que va a hacer la Justicia, porque además la Fiscalía no es la que determina, la Fiscalía hace una investigación y luego lo pasa a la Justicia, y la Justicia sí tiene criterios objetivos de fijación de turnos (de jueces)”, agregó el presidente del Directorio nacionalista.

“Esto está en manos de la Justicia y lo vamos a mirar con atención”, finalizó.