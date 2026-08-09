Caso Marset: Estados Unidos se oponen a que tenga reuniones privadas con su defensa

Estados Unidos se opone a que el abogado uruguayo se reúna en privado con el narcotraficante Sebastián Marset.

La normativa vigente limita el beneficio de las comunicaciones reservadas únicamente a los profesionales habilitados de manera formal para ejercer la abogacía en EEUU.

Sebastián Marset, según Estados Unidos presunto líder de la organización criminal Primer Cartel Uruguayo (PCU), solicitó se le autorice una visita confidencial de su abogado uruguayo Santiago Moratorio.

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos se opuso categóricamente al encuentro que debería tener lugar en el Centro de Detención de Alexandria.

La resolución emitida por el juez federal Rossie Alston determina que la normativa vigente limita el beneficio de las comunicaciones reservadas únicamente a los profesionales habilitados de manera formal para ejercer la abogacía en territorio estadounidense.

Recordemos que Estados Unidos amplió la acusación contra Sebastián Marset y ahora se le intentan atribuir nuevos delitos.

Esto ocurrió luego de que las negociaciones entre la defensa del narcotraficante y Fiscalía para llegar a un acuerdo de culpabilidad fracasaran.

El primer cargo, por el que podría caberle una pena que tiene como máximo la cadena perpetua, corresponde a conspiración para el narcoterrorismo.

El segundo refiere a la conspiración para poseer, con fines de distribución, cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense.

Mientras que el tercer y cuarto cargo tienen que ver con una presunta conspiración para el lavado de dinero utilizando una entidad bancaria de EEUU.