RECIBÍ EL NEWSLETTER
NORMATIVA VIGENTE

Caso Marset: Estados Unidos se oponen a que tenga reuniones privadas con su defensa

La normativa vigente limita el beneficio de las comunicaciones reservadas únicamente a los profesionales habilitados de manera formal para ejercer la abogacía en EEUU.

marset-detención-bolivia-policiales

Estados Unidos se opone a que el abogado uruguayo se reúna en privado con el narcotraficante Sebastián Marset.

La normativa vigente limita el beneficio de las comunicaciones reservadas únicamente a los profesionales habilitados de manera formal para ejercer la abogacía en EEUU.

Sebastián Marset, según Estados Unidos presunto líder de la organización criminal Primer Cartel Uruguayo (PCU), solicitó se le autorice una visita confidencial de su abogado uruguayo Santiago Moratorio.

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos se opuso categóricamente al encuentro que debería tener lugar en el Centro de Detención de Alexandria.

La resolución emitida por el juez federal Rossie Alston determina que la normativa vigente limita el beneficio de las comunicaciones reservadas únicamente a los profesionales habilitados de manera formal para ejercer la abogacía en territorio estadounidense.

Recordemos que Estados Unidos amplió la acusación contra Sebastián Marset y ahora se le intentan atribuir nuevos delitos.

Esto ocurrió luego de que las negociaciones entre la defensa del narcotraficante y Fiscalía para llegar a un acuerdo de culpabilidad fracasaran.

El primer cargo, por el que podría caberle una pena que tiene como máximo la cadena perpetua, corresponde a conspiración para el narcoterrorismo.

El segundo refiere a la conspiración para poseer, con fines de distribución, cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense.

Mientras que el tercer y cuarto cargo tienen que ver con una presunta conspiración para el lavado de dinero utilizando una entidad bancaria de EEUU.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PLAZA MATRIZ

Lacalle Pou en acto por 190 años del Partido Nacional: "Estoy tranquilo, satisfecho, no conforme; el fin último fue el bienestar de todos"
HASTA LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
11 DE AGOSTO

Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza
AVENIDA ITALIA Y SEGOVIA

Siniestro grave en avenida Italia dejó a una persona atrapada en un auto; Bomberos trabajó en el rescate
CANELONES

Un policía de 52 años se suicidó con su arma de reglamento en San Ramón; fue encontrado en el río Santa Lucía

Te puede interesar

ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
HASTA LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
Ministro Negro recibe este lunes a trabajadores tras el secuestro de ómnibus y conductor de UCOT
SEGURIDAD EN EL DEPORTE

Ministro Negro recibe este lunes a trabajadores tras el secuestro de ómnibus y conductor de UCOT
Foco Uy
GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional cayó 2-1 ante Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura

Dejá tu comentario