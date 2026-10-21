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Caso Avril Wilkins: femicida será declarado inimputable; abogado de la familia de la joven pedirá explicaciones

Joaquín Abal dijo que están frente a una persona que buscó en Chat GPT cómo quitarle la vida a otra. La audiencia se realizará el viernes en la ciudad de Libertad.

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El femicida de Avril Wilkins será declarado inimputable en una audiencia a realizarse este viernes en la ciudad de Libertad.

El abogado Joaquín Abal, representante de la familia de la joven, dijo que a solicitud del fiscal será un proceso simplificado donde tendrá la posibilidad de alegar y presentar pruebas.

"Lamentablemente contamos con dos informes, dos pericias, una del ITF y otra de Vilardebó que lo declaran inimputable a este muchacho. La pregunta que nos hacemos nosotros es cómo logran los médicos llegar a esas conclusiones siendo que nos encontramos frente a un caso de una persona que buscó en Chat GPT cómo quitarle la vida a otra persona", manifestó.

Y añadió: "Nos gustaría que se explique en el Juzgado cómo se determina la inimputabilidad".

El caso

Avril tenía 19 años. Fue asesinada a puñaladas en Ciudad del Plata, en el departamento de San José.

El pasado 3 de junio, próximo a la hora 21.00, la joven regresaba a su casa y, al descender de un ómnibus junto a un amigo, fue abordada por el agresor.

La investigación dejó al descubierto que ambos se conocían del liceo.

Tras el femicidio, el autor del crimen, de 21 años, fue declarado inimputable, por una pericia que fue realizada por el Instituto Técnico Forense.

La investigación también reveló que el femicida utilizó inteligencia artificial para planificar el asesinato. Consultó cómo matar a una persona y que pena podía recibir tras ser capturado por la Policía.

El sujeto actualmente se encuentra internado en el Hospital Vilardebó.

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