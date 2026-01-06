Carolina Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"

“Es muy grave lo que está pasando en América Latina. Más allá de cómo se gestione la situación en el país, en Venezuela en este caso”, dijo Cosse, y agregó: “Creo que es tan grave, que si yo me detengo en cómo se gestiona la situación en el país, perdemos de vista la gravedad del hecho que es algo que nos tiene que interesar como uruguayos, más allá de si me gusta o no me gusta Venezuela, si estoy o no estoy… eso hoy es secundario. Hoy el tema es, como uruguayos, como Uruguay, ¿qué tenemos que defender? Tenemos que defender la no intervención, tenemos que defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, para todos, y para nosotros, porque defendiéndola para todos la estamos defendiendo para nosotros mismos”.