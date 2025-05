Cardona dijo que esperan "antes de que termine mayo" hacer anuncio sobre cómo se fijará el precio de combustibles

Para esto trabajan a partir de la normativa actual para "mejorarla" pero sin abandonarla -observando el precio de paridad de importación, por ejemplo- pero "pensándola desde un lugar diferente que no es el que se ha manejado el último quinquenio", aclaró la ministra.

Remarcó la importancia reunirse con los actores y afirmó que "tenemos que tener un diálogo de todo a la vez, porque sino nos va a pasar lo mismo en algo que se demostró que fue un error. No hubo una gestión integral del tema".

"Queremos dar una certidumbre a la gente de no solo transparencia en la metodología de cuáles van a ser los criterios para fijar el precio de los combustibles, sino también el equilibrio entre la canasta de los energéticos. Esto quiere decir que no queremos tomar una decisión y queremos explicarle a la ciudadanía que cuando hablamos de nafta, tenemos que hablar de gasoil, de supergás y de todo a la vez. No se puede tomar una decisión de uno en contraposición de otro", aseguró.

La ministra Cardona participó este viernes de la presentación de ómnibus eléctricos en la UTU de Las Piedras, en Canelones. Estuvo presente el presidente Yamandú Orsi.

Cardona, que estuvo a cargo de la oratoria junto con la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, calificó de "exitoso" el hecho y se refirió a "políticas públicas que trascienden gobiernos y que generan una articulación de varios actores, no solo público sino privado".

Uno de los énfasis del gobierno es la movilidad, remarcó la ministra. "Lo que pasó en Canelones tenemos que poder lograr replicarlo en la mayor cantidad de departamentos que se pueda", dijo como parte de una segunda etapa de transformación energética.

"Tenemos que poder lograr el roaming, lo que nos pasa cuando vamos a otro país y enseguida se nos cambia la empresa telefónica. Lo mismo debería poder pasar a los efectos de la movilidad eléctrica con coches que vengan de Brasil, de Argentina, de Chile", agregó.