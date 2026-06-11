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EN COLEGIOS

Caras pintadas, globos e ilusión: así vivieron la inauguración del Mundial 2026 niños y adolescentes

Algunos niños se animaron a dar sus pronósticos sobre cómo le va a Uruguay en el Mundial 2026.

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Llegó el día de la inauguración del Mundial 2026 y la instancia se vivió con emoción en diferentes puntos de encuentro de fanáticos.

En los centros educativos, por ejemplo, reunieron a niños y adolescentes para presenciar la ceremonia.

Un equipo de Subrayado estuvo conversando con los más chicos, que también hablaron de sus expectativas sobre Uruguay en el campeonato.

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP
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Comenzó el Mundial 2026 con shows musicales en el estadio Azteca: de "Dai Dai" a la voz de Andrea Bocelli

Con globos, caras pintadas, figuritas y hasta un canal de whatsapp en el que los alumnos brindan información sobre los partidos, pasó el arranque.

NIÑOS URUGUAY

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