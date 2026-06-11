Llegó el día de la inauguración del Mundial 2026 y la instancia se vivió con emoción en diferentes puntos de encuentro de fanáticos.
Caras pintadas, globos e ilusión: así vivieron la inauguración del Mundial 2026 niños y adolescentes
Algunos niños se animaron a dar sus pronósticos sobre cómo le va a Uruguay en el Mundial 2026.
En los centros educativos, por ejemplo, reunieron a niños y adolescentes para presenciar la ceremonia.
Un equipo de Subrayado estuvo conversando con los más chicos, que también hablaron de sus expectativas sobre Uruguay en el campeonato.
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Con globos, caras pintadas, figuritas y hasta un canal de whatsapp en el que los alumnos brindan información sobre los partidos, pasó el arranque.
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