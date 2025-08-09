Capturaron a la pareja que robó en la casa del intendente de Canelones: Justicia dispuso prisión preventiva y libertad a prueba

La Policía capturó a un hombre de 30 años y a una joven de 25, por su implicancia en el robo que el intendente de Canelones , Francisco Legnani , sufrió en su casa de la ciudad de Canelones .

El hombre, con antecedentes penales por copamiento y hurto –además de una anotación como menor por intento de homicidio–, fue detenido en Malvín Norte. Y la joven, en Jardines del Hipódromo.

La Justicia imputó al hombre por hurto especialmente agravado. Fue enviado a prisión preventiva por 90 días; mientras, la Fiscalía seguirá investigándolo.

En tanto, la joven fue condenada como coautora de hurto especialmente agravado, en reiteración real, con un delito continuado de hurto, como autora. El juez dispuso 18 meses de libertad a prueba, con medidas. Y la realización de trabajos comunitarios durante 6 meses.

Ambos robaron una televisión de 50 pulgadas, dos garrafas y otros objetos de la casa del intendente Legnani, el sábado 2 de agosto. La familia se había ido de la vivienda, entre las 10 y las 13 horas de ese día.

Subrayado informó entonces que, en ese horario, los delincuentes saltaron un muro, ingresaron por el fondo de la casa y cometieron el hurto. Legnani se comunicó ese día con Fabio Quevedo, el jefe de la policía local para tener detalles de lo ocurrido.