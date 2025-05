Cancillería convocó a embajadora de Israel para que dé explicaciones sobre ataque a diplomáticos en Cisjordania

Orsi manifestó confianza en los organismos multilaterales como Naciones Unidas. "Nunca voy a estar a favor de la guerra, pero tampoco estoy de acuerdo con que se entre a un país y secuestren gente. Yo, no voy a estar al de ninguna de esas formas de violencia", afirmó.

"Condeno toda forma de violencia, condeno la guerra, condeno la ofensiva anunciada, no está bien. Ahora, esto no es una cuestión entre buenos y malos, esto es bastante más complejo y lo sabemos. También condeno el secuestro", sostuvo. "No hay forma de justificar ni la guerra ni los secuestros, no lo voy a justificar jamás", agregó. "Yo, condeno todas las formas de guerra, de agresión y de terrorismo también", concluyó.