Canal 10 inicia el casting de "Got Talent" a partir del mes de octubre

Desde entonces ha sido comercializado y adaptado en más de 70 versiones alrededor del mundo, acumulando más de 500 millones de espectadores, lo que le valió ser catalogado en el Libro Guinness de los Récords como el reality de televisión más exitoso de la historia.

Por eso, para Canal 10, GOT TALENT URUGUAY representa un enorme desafío, el más grande hasta ahora, a todo nivel.

La conducción de GOT TALENT URUGUAY estará a cargo de Natalia Oreiro. La reconocida actriz y cantante uruguaya, con una gran carrera en el exterior, vuelve a nuestro país para presentar este gran proyecto televisivo.

"Estoy muy contenta de participar de este proyecto y feliz de hacerlo en Uruguay. Va a ser un antes y un después en mi carrera", dijo Oreiro tras firmar el contrato con Canal 10.

GO TALENT URUGUAY

Luego de realizar la versión local de exitosos formatos como MasterChef (MasterChef Uruguay), The Money Drop (Salven el Millón), Raid the Cage (Escape Perfecto), Alphabet Game (Pasapalabra), Españoles en el mundo (Uruguayos en el mundo), The Wall (The Wall) y SmartFace (Lo sabe, no lo sabe), por mencionar algunos, Canal 10 producirá el show de talentos más importante del mundo, buscando sorprender a su audiencia con un producto de máxima calidad.

GOT TALENT es un show muy conocido en nuestro país. En la versión local, todos los uruguayos tendrán la posibilidad de vivir la experiencia de mostrar su talento y sus destrezas en televisión.

Para eso, en un gran despliegue de producción, técnico y logístico, GOT TALENT URUGUAY recorrerá el país en busca de aquellos que quieran compartirlo con el resto de los uruguayos.

Además, el show contará con un jurado integrado por figuras de primerísimo nivel que serán anunciadas en breve.

Desde octubre de este año se llevará a cabo el casting de talentos a lo largo y ancho de todo el país. El equipo de producción visitará los 19 departamentos realizando audiciones. Las inscripciones se abrirán próximamente en la página www.canal10.com.uy

El show contará con galas en vivo en todas las regiones del país, al Norte, Sur, Este y Oeste, por lo que podemos afirmar que GOT TALENT URUGUAY va a ser el programa que dará oportunidad de mostrar su talento a todos los habitantes del país, sin límites de edad ni de ningún tipo, y sin restricciones en cuanto al talento y acto que quieran presentar.

GOT TALENT URUGUAY será un gran evento televisivo destinado toda la familia, en el que los participantes, su talento y sus historias de vida, nos permitirán conocernos más a nosotros mismos y el lugar donde vivimos, y además nos inspirará, nos emocionará y nos divertirá. Finalmente, será la audiencia la que decidirá quién es el uruguayo más talentoso.