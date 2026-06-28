RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE DOMINGO

Canadá es el primer equipo en pasar a octavos de final en el Mundial 2016, tras ganarle a Sudáfrica

Su competidor en octavos será Países Bajos o Marruecos, dependiendo de quién gane el partido que se disputa este lunes en Monterrey.

festejos-canada-mundial-pasan-a-octavos-afp

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección en avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al imponerse 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Ante 70.000 personas, un disparo del centrocampista Stephen Eustáquio en el tiempo de descuento (90+2') dio el triunfo al equipo norteamericano.

Canadá jugará el 4 de julio en Houston en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

AFP
Seguí leyendo

Suiza le ganó 2-1 a Canadá y pasó a 16avos como primera del Grupo B del Mundial

Aunque disputaron la primera fase en casa, los canadienses continúan su torneo en Estados Unidos, al no haber logrado aferrarse al primer puesto de su grupo, arrebatado por Suiza.

En Los Ángeles dieron el pistoletazo de salida a la fase eliminatoria del primer Mundial con 48 países.

El tercer coorganizador también se hizo notar con los gritos de "México, México" que se escucharon de las gradas, donde las camisetas rojas de los canadienses estaban lejos de ser mayoría.

El duelo entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico empezó a máxima intensidad, como si su condición de noveles en la fase de eliminación directa les hiciera olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos.

Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.

Incluso pensó que obtendría recompensa tras una entrada de Khuliso Mudau sobre Richie Laryea que reclamó como penalti. Entre quejas al árbitro los jugadores dirigidos por Jesse Marsch se fueron al vestuario.

La segunda parte comenzó con dominio de los norteamericanos ante unos Bafana Bafana a los que les costaba salir de su campo.

FUENTE: afp

Temas de la nota

Lo más visto

video
Desde norteamérica

Tras polémica por decisión de AUF, al menos tres futbolistas de Uruguay retornan a Montevideo en vuelos comerciales
retorno mundial

Jugadores de Uruguay vuelven en vuelos privados; AUF asegura que el chárter no estaba confirmado
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
tragedia en venezuela

Fotógrafo uruguayo, su esposa venezolana y su hija fallecieron por los terremotos en Venezuela
EN FLORIDA

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad

Te puede interesar

Un hombre en situación de calle murió en el Prado; Mides indicó que relevan información sobre el caso
MONTEVIDEO

Un hombre en situación de calle murió en el Prado; Mides indicó que relevan información sobre el caso
Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
EN FLORIDA

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
AFP
POR TERREMOTOS

Equipos K9, drones y militares especializados: Defensa coordina acciones para enviar apoyo humanitario a Venezuela

Dejá tu comentario