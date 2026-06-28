Canadá es el primer equipo en pasar a octavos de final en el Mundial 2016, tras ganarle a Sudáfrica

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección en avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al imponerse 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Ante 70.000 personas, un disparo del centrocampista Stephen Eustáquio en el tiempo de descuento (90+2') dio el triunfo al equipo norteamericano.

Canadá jugará el 4 de julio en Houston en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

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Aunque disputaron la primera fase en casa, los canadienses continúan su torneo en Estados Unidos, al no haber logrado aferrarse al primer puesto de su grupo, arrebatado por Suiza.

En Los Ángeles dieron el pistoletazo de salida a la fase eliminatoria del primer Mundial con 48 países.

El tercer coorganizador también se hizo notar con los gritos de "México, México" que se escucharon de las gradas, donde las camisetas rojas de los canadienses estaban lejos de ser mayoría.

El duelo entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico empezó a máxima intensidad, como si su condición de noveles en la fase de eliminación directa les hiciera olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos.

Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.

Incluso pensó que obtendría recompensa tras una entrada de Khuliso Mudau sobre Richie Laryea que reclamó como penalti. Entre quejas al árbitro los jugadores dirigidos por Jesse Marsch se fueron al vestuario.

La segunda parte comenzó con dominio de los norteamericanos ante unos Bafana Bafana a los que les costaba salir de su campo.

FUENTE: afp