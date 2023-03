Cambio climático: ONU advierte que situación del planeta es más grave de lo previsto

El informe supone un exhaustivo resumen de todos los conocimientos sobre el calentamiento global. Es el primero que se publica desde el histórico Acuerdo de París de 2015, que fijó como objetivo principal, para casi 200 países del planeta, limitar el aumento de la temperatura media del planeta a +2º C, idealmente +1,5º C. Una de las principales conclusiones es que la temperatura media del planeta aumentará 1,5º C hacia 2030-2035 respecto a la era preindustrial.