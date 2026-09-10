Calificadora Fitch Ratings mantiene Grado Inversor de Uruguay con perspectiva estable

La calificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo la nota de grado inversor de la deuda soberana de Uruguay y su perspectiva estable. La calificación BBB es el segundo escalón dentro del grado inversor, en la escala de calificaciones de Fitch.

La calificadora destacó el alto nivel de ingresos medios de la población y finanzas externas robustas, así como la reducción de la inflación. Sin embargo, advirtió también por el bajo crecimiento de la economía y el alto nivel de endeudamiento, con una deuda que tiene algo porcentaje de dolarización, si bien ésta se ha ido reduciendo.

Respecto al bajo crecimiento, Fitch remarca que es “un persistente desafío, con un promedio de apenas el 1,3% para el periodo 2015-2025, lo que refleja los elevados costos para hacer negocios, la baja inversión (16% del PIB en 2025), el lento crecimiento de la productividad y una demografía desfavorable”. Fitch prevé un crecimiento promedio del 1,8% para 2027-2028, aunque existen posibilidades de mejora gracias a las reformas orientadas a la competitividad.

A su vez, destaca positivamente la baja de la inflación, que se ha mantenido dentro del rango de tolerancia durante más de tres años, a la par que mejora la credibilidad de la política monetaria. En su comunicado, la calificadora señala que “en agosto la inflación interanual se situó en el 4,6% —frente al 3,1% de febrero—, habiéndose mitigado el impacto del choque energético entre Estados Unidos e Irán gracias a la matriz eléctrica de Uruguay, compuesta mayoritariamente por fuentes renovables”.

En este punto, plantea que “el anclaje de las expectativas de inflación favorece la moderación salarial (especialmente de cara a la próxima ronda de negociaciones salariales en 2027) y los esfuerzos de desdolarización. Si bien la dolarización de los depósitos —que ronda el 70%— sigue siendo elevada, está disminuyendo gradualmente, y el Banco Central está implementando medidas para reforzar esta tendencia”, concluye.