BROU y ANEP suscribieron compromiso para pago de Becas Butiá

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) suscribieron un convenio de cooperación que permitirá realizar el pago de las Becas Butiá a través de cuentas creadas en la entidad financiera.

Las Becas Butiá “Contigo caminamos los sueños” constituyen una respuesta interinstitucional a la necesidad de contribuir a la culminación de los ciclos y la trayectoria interciclos, para efectivizar el derecho a la educación, asegurando la continuidad y protección de las trayectorias educativas. Asimismo, la iniciativa tiene como cometido ampliar las oportunidades de miles de niños, niñas y jóvenes y garantizar su derecho a la educación.

Además, apuesta a asegurar la permanencia en los centros educativos; a reducir los factores de riesgo económicos, académicos, emocionales y de asistencia que conducen a la desvinculación educativa; y a promover el acompañamiento ofrecido por la red interinstitucional.

La propuesta es promovida por la ANEP, BROU, Banco de Previsión Social (BPS), CEIBAL, Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La beca se entregará en pagos mensuales, y su monto dependerá del nivel educativo que se curse. En 2026, para estudiantes de educación Media Básica, se otorgarán becas por un monto anual total de $ 13.000, mientras que para la educación Media Superior se entregarán becas totales de $ 17.000 a estudiantes de 1°, de $ 21.000 a quienes cursen 2° y de $ 25.000 a estudiantes de 3°.

A los efectos de cumplir con el otorgamiento de esta prestación económica, la ANEP solicitó al BROU su participación como agente de pago, a partir de la apertura de cuentas bancarias a nombre de los estudiantes beneficiarios de las Becas o de los representantes legales informados por la ANEP, en caso de corresponder, donde se depositará el monto correspondiente.

En este sentido, el convenio habilitará al BROU a disponibilizar las Becas Butiá a los estudiantes beneficiarios a través de créditos en cuentas bancarias creadas para tales efectos.