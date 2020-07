Brotes de Covid "son esperables pero hay que evitar la fase de transmisión comunitaria"

"Es una situación relativamente controlada aún y esta fase de brotes es la esperada para los próximos meses. El foco es no pasar a la transmisión comunitaria", alertó.

"Uruguay mantiene números bajos y la situación es de relativo control. Hay que anticiparse para no correr la epidemia de atrás, y que la población comprenda la situación no actuando desde el miedo ni la negligencia. Apelamos a la responsabilidad de toda la población", agregó.

"El desconfinamiento avanzado trae consigo el riesgo de brotes" del nuevo coronavirus, dijo Radi. "Desde que comenzó la pandemia hubo seis brotes importantes, todos con contagios puertas adentro". "Hay que hacer uso responsable de los espacios públicos y ventilar espacios cerrados", sostuvo.

Consultado sobre la metáfora futbolística que hizo hace dos meses, cuando dijo que la situación de contagios entonces era como tener un empate 0 a 0 con Bolivia en la altura de La Paz, Radi dijo que ahora es igual: “Hace dos meses decíamos que estábamos 0 a 0. Seguimos 0 a 0 aunque estamos recibiendo embates del adversario. Tenemos buena defensa y buen golero, pero no somos imbatibles”.

DISTANCIAMIENTO Y TAPABOCAS

A su turno, el médico Henry Cohen reconoció que “todos sentimos preocupación por el aumento de casos”, aunque los números generan por ahora “tranquilidad”.

"Estamos muy lejos de preocuparnos. (Los números) nos dan tranquilidad pero no nos permiten pensar que no vamos a tener problemas. Si seguimos cuidándonos no vamos a tener problemas", agregó el integrante del Grupo Asesor Científico de Presidencia.

Sobre las medidas de prevención, Cohen insistió en que mientras no haya una vacuna, “la vacuna es el distanciamiento físico y el uso de mascarilla”.

"Los dos metros de distancia física son necesarios, y hay que usar mascarilla (tapabocas). Cuanto más personas usen mascarilla en espacios públicos, más protección para la comunidad toda”, explicó.

“Es imprescindible reducir en lo posible la exposición pública y el contacto con otras personas”, dijo el experto, y criticó las fiestas detectadas en los últimos días: "no nos gustaría seguir escuchando que hay fiestas masivas”.

Consultado sobre el personal de la salud y los brotes en mutualistas y hospitales, advirtió: “el personal de la salud tiene cuatro veces más riesgo de contraer el Covid, y esto aumenta si está en contacto con casos positivos del virus”.

Cohen recordó que en la salud “hay multiempleo, y eso no se puede evitar, pero hay que tomar allí las más estrictas medidas”.