BPS habilitó servicio en línea para presentar certificados de inscripción y mantener las asignaciones familiares

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó un servicio en línea para presentar los certificados de inscripción escolar de niños y adolescentes que cobran asignaciones familiares.

Quienes estén a cargo de los menores pueden consultar si deben presentar la documentación a través del portal del organismo . En el caso de centros de enseñanza pública, el certificado puede ingresarse de forma digital o de manera presencial en cualquier oficina del BPS, sin necesidad de agendar. Para instituciones privadas, es el propio centro el que debe enviarlo directamente al BPS.

El plazo vence el 25 de julio. Quienes no regularicen la situación antes de esa fecha verán suspendido el cobro de la prestación a partir de setiembre.

La medida se enmarca en la estrategia interinstitucional de revinculación educativa impulsada desde 2025, en la que participan ANEP, Mides, INAU, BPS, MEC e Inisa, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes del país.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó la aprobación el año pasado de una hoja de ruta para mejorar la asistencia en los centros educativos, un problema que se ha mantenido desde la pandemia. El titular del Codicen indicó que asistir permite aprender y acceder a otros derechos y a la matriz de protección social.