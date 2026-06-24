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PLAZO VENCE EL 25 DE JULIO

BPS habilitó servicio en línea para presentar certificados de inscripción y mantener las asignaciones familiares

El plazo vence el 25 de julio. Quienes no regularicen la situación antes de esa fecha verán suspendido el cobro de la prestación a partir de setiembre.

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El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó un servicio en línea para presentar los certificados de inscripción escolar de niños y adolescentes que cobran asignaciones familiares.

El plazo vence el 25 de julio. Quienes no regularicen la situación antes de esa fecha verán suspendido el cobro de la prestación a partir de setiembre.

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ANEP presentó segunda estrategia para revinculación educativa; BPS marcó plazo para regular vínculo

La medida se enmarca en la estrategia interinstitucional de revinculación educativa impulsada desde 2025, en la que participan ANEP, Mides, INAU, BPS, MEC e Inisa, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes del país.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó la aprobación el año pasado de una hoja de ruta para mejorar la asistencia en los centros educativos, un problema que se ha mantenido desde la pandemia. El titular del Codicen indicó que asistir permite aprender y acceder a otros derechos y a la matriz de protección social.

CAGGIANI AUSENTISMO

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