Boseman, estrella de "Pantera Negra", muere tras luchar en privado contra el cáncer

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra", añadió la familia. "Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo eso".

"Murió en su casa, con su esposa y junto a su familia", indicó el comunicado.

Boseman dio vida al primer superhéroe negro en conseguir su propia película independiente en Marvel, "Pantera Negra", que batió récords en 2018.

La película, ambientada en el ficticio reino africano de Wakanda, fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Óscar en la categoría de mejor película, y recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

Al principio de su carrera, Boseman interpretó a los iconos negros Jackie Robinson, en "42", y James Brown, en "Get on Up".

La noticia de la muerte de Boseman impactó en Hollywood y alrededor del mundo.

- "Marcó una diferencia" -

"El verdadero poder de @chadwickboseman era más grande que cualquier cosa que hayamos visto en la pantalla", escribió el candidato presidencial demócrata Joe Biden.

"Desde la Pantera Negra hasta Jackie Robinson, inspiró a generaciones y les mostró que pueden ser lo que quieran, incluso superhéroes".

Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden dijo que tiene el "corazón roto" y se refirió a la Universidad Howard en Washington, conocida como Bison, donde ambos estudiaron.

"Mi amigo y compañero Bison Chadwick Boseman era brillante, amable, culto y humilde", escribió. "Se fue demasiado pronto pero su vida marcó una diferencia".

La última publicación de Boseman en Twitter, el 12 de agosto, fue para felicitar a Harris al día siguiente de que se anunciara su candidatura demócrata a la vicepresidencia para las elecciones de 2020.

Su coprotagonista Mark Ruffalo le escribió en un tuit: "Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza sólo estaba empezando. El Señor te ama. Descansa en el poder, Rey".

Chris Evans, que interpretó al Capitán América en la serie de Marvel, también envió un mensaje en Twitter: "Chadwick era especial. Verdaderamente original. Era un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba tanto trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad".

La organización de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos, NAAP, elogió a Boseman por "mostrarnos cómo conquistar la adversidad con gracia" y "caminar como un Rey, sin perder el toque común".

También Martin Luther King III, hijo del líder de los derechos civiles de los años 1960, dijo que Boseman fue "un superhéroe para muchos" y la presentadora Oprah Winfrey aseguró que el actor tenía un "alma sensible".

- "Nuestros corazones están rotos" -

Recientemente apareció en "Da 5 Bloods" de Spike Lee y estaba previsto que apareciera en una secuela de "Pantera Negra" planeada para 2022.

"Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Su legado vivirá para siempre. Descansa en paz", escribió Marvel en Twitter.

Su personaje T'Challa, rey y protector de la tecnológicamente avanzada Wakanda, fue el primer superhéroe negro en la corriente de los cómics estadounidenses, al aparecer en "Los Cuatro Fantásticos" en 1966.

La película de Marvel fue celebrada como un momento cultural importante por su reparto principalmente negro, y por subvertir los estereotipos al representar un país africano próspero que acoge a refugiados y extiende su cultura y tecnología a las naciones más pobres.

Boseman ignoró a los escépticos que trataron de convencerlo de no darle al superhéroe un acento africano.

"Hubo un período en el que la gente me preguntaba si el público vería una película con un personaje principal que hablaba con ese acento", dijo entonces.

"Me volví inflexible sobre el hecho de que no es verdad", añadió.

Nacido en Carolina del Sur, hijo de una enfermera y un empresario de la industria de la tapicería, Boseman tenía raíces en Sierra Leona.

Antes del personaje de Marvel era más conocido por su aclamado retrato del legendario Robinson en la película "42" (2013) de Brian Helgeland, que tuvo el debut más taquillero para una película de béisbol en la historia de Hollywood.

También se le prodigó un gran elogio por su interpretación del cantante de soul Brown en "Get on Up" (2014), y la revista Time la incluyó entre las 10 mejores actuaciones de 2014.