TRES VÍCTIMAS

Bomberos rescató a un hombre del interior de una casa en llamas en Piedras Blancas

El hombre fue asistido y trasladado a un centro médico. Otras dos personas, de 74 y 36 años, sufrieron intoxicación por humo y se encuentran en observación.

camion-bomberos-incendio-policia-cordon

Un incendio se produjo en una casa del barrio Piedras Blancas, Montevideo, a las 13:30 horas de este jueves. Los bomberos llegaron pocos minutos después y rescataron a un hombre que permanecía atrapado, señala la información oficial.

La casa estaba ubicada en Indalecio Cheneaut y Leandro Gómez. Tras el rescate, el hombre –del cual se desconoce la edad– fue asistido y trasladado a un centro médico, fuera de peligro.

Además, otras dos personas, de 74 y 36 años, fueron asistidas por intoxicación por humo y permanecen en observación.

En el incendio trabajaron dotaciones de bomberos de Maroñas, Casavalle y apoyo hídrico del Destacamento de Cordón. Avanzada la tarde de este jueves, bomberos aún trabajaban en remoción y enfriamiento de la escena.

