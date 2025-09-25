Un incendio se produjo en una casa del barrio Piedras Blancas, Montevideo, a las 13:30 horas de este jueves. Los bomberos llegaron pocos minutos después y rescataron a un hombre que permanecía atrapado, señala la información oficial.
Bomberos rescató a un hombre del interior de una casa en llamas en Piedras Blancas
El hombre fue asistido y trasladado a un centro médico. Otras dos personas, de 74 y 36 años, sufrieron intoxicación por humo y se encuentran en observación.
La casa estaba ubicada en Indalecio Cheneaut y Leandro Gómez. Tras el rescate, el hombre –del cual se desconoce la edad– fue asistido y trasladado a un centro médico, fuera de peligro.
Además, otras dos personas, de 74 y 36 años, fueron asistidas por intoxicación por humo y permanecen en observación.
En el incendio trabajaron dotaciones de bomberos de Maroñas, Casavalle y apoyo hídrico del Destacamento de Cordón. Avanzada la tarde de este jueves, bomberos aún trabajaban en remoción y enfriamiento de la escena.
