Bomberos combaten incendio en zona de campo en Neptunia Norte; las llamas llevan consumidas 15 hectáreas

Bomberos trabaja en el combate a un incendio de campo en Neptunia Norte. El humo afectó la visibilidad en la zona e impidió por varias horas el paso por la ruta 34 , por lo que Policía Caminera desvió los vehículos por la 87.

La zona donde se produjo el desvío fue a la altura del kilómetro 47 de ruta 34.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos informaron que el fuego aún no ha sido controlado, pero que hasta el momento no hay riesgo de afectación de personas ni viviendas.

Trabajan destacamentos de Parque del Plata y Solymar, desde el mediodía de este jueves. Son unas 15 hectáreas afectadas.

Se trata de una zona de chircas y pajonales, que dificultan el acceso por varios sectores, por lo que debe hacerse a pie.

También trabajan con coordinación de maquinaria pesada de la Intendencia de Canelones y un helicóptero con helibalde. Realizan líneas cortafuego y tareas pie a tierra.

Los vecinos intentaron dominar el foco, pero "imposible", contó Miguel Parna, de la zona. El fuego empezó cerca de su casa. "Una cosa impresionante".

