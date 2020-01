Bolsonaro llama a periodistas brasileros "especie en extinción"

"Ustedes son una especie en extinción. Creo que voy a poner a los periodistas de Brasil bajo cuidados del Ibama [Instituto brasileño de Medio Ambiente]", ironizó el mandatario de ultraderecha en su cotidiano encuentro con comunicadores a las afueras de la residencia presidencial.

"Quien no lee el periódico no está informado y quien lee está desinformado. Tienen que cambiar eso. Ustedes son una especie en extinción", insistió.

El presidente arremetió en particular contra un reportaje del portal de noticias UOL que afirma que Bolsonaro utilizó recursos de un fondo público electoral para su última reelección como diputado en 2014. Bolsonaro calificó la pieza de "imbecilidad", argumentando que tenía información errada.

En su tradicional encuentro con seguidores a las puertas de la residencia oficial, Bolsonaro recordó que canceló las suscripciones de más de una decena de diarios y revistas del Palacio del Planalto.

"Quien quiera que vaya a comprar, porque leer el periódico envenena. Ya viene envenenado", agregó.

En octubre de 2019, el presidente anunció que canceló la suscripción del Folha de S. Paulo, el segundo mayor diario de Brasil con el que el presidente sostiene un abierto enfrentamiento.

La medida fue anunciada pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump, de quien Bolsonaro se declara admirador, cancelara la suscripción de los diarios The New York Times y The Washington Post, calificándolos de medios "falsos".

Desde la campaña presidencial de 2018, Bolsonaro ha atacado verbalmente en varias ocasiones a los medios de comunicación y a periodistas.

En uno de los últimos encuentros en la residencia oficial en diciembre, Bolsonaro le dijo a un periodista que tenía "una cara de homosexual terrible", cuando éste le pedía un comentario sobre la investigación a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, sospechoso de corrupción.

Un día después, el mandatario admitió que cometió un error al hacer la declaración.