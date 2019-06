Bergara llama a votar porque "es la mejor forma de resolver los problemas de la sociedad"

"No es una elección obligatoria. Estamos en un día lluvioso, estamos en el día anterior a las vacaciones de julio. Todo eso conspira para que la gente no salga a votar", explicó.

Bergara votó en el Colegio Misericordista de Cerrito de la Victoria.

Sobre las 17 horas, el precandidato ira a su local en la calle Cerro Largo a esperar los resultados.

Después concurrirá a la sede del Frente Amplio, La Huella de Seregni, "a seguir trabajando" junto al presidente de la coalición, Javier Miranda.

Le preguntaron al precandidato si tenía una cábala para hoy y contó con humor: "No soy cabalero. Mi padre si. porque era muy burrera. Pero yo no, eso no lo heredé".