Banco de Leche Materna cumple 20 años e incorpora nueva tecnología: las historias que lo atraviesan

Silvina Morales notó que era mucha la cantidad de leche materna que producía y entendió necesario “hacer algo”. “Me parecía un desperdicio tener tanta leche y que nadie pudiera aprovecharla”, sostuvo. Dona desde diciembre.

Una de las beneficiarias del Banco fue Florencia Alegre con su hijo Felipe, que nació a fines de 2016, con 34 semanas. “Tuvo una restricción del crecimiento intrauterino, y pesó 1,560 kilos. Entonces el Banco de Leche Humana nos apoyó al principio con leche materna de banco y sobre todo con la información, con el apoyo”, expresó.

“A mí me costó muchísimo instalar la lactancia. Sé lo frustrante que es cuando uno no le puede dar a su bebé la leche y lo importante que es para su crecimiento y para evitar futuras complicaciones. Una vez que logré instalarla y vi que podía darle a mi bebé y poder ofrecer a los demás, me parecía una cosa extremadamente maravillosa”, dijo por su parte Pierina Bardinelli.

Para las madres que dialogaron con Subrayado, es importante la facilidad con la que se puede donar, así como también la contención y la información que les brindan desde el Banco de Leche Materna.

Ahora, la institución recibió un equipamiento nuevo que permite analizar la leche para darle a cada niño lo que es mejor para sí.

Fue donado por la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

“Cada gotita cuenta. Sea un frasco o dos frascos, lo que tengan a disposición las madres, es fantástico que lo donen”, remarcó Bardinelli.

Alegre tiene “agradecimiento” y describe lo que ocurre allí como “un acto de amor y generosidad inmenso”, que da seguridad a las mamás que no pueden amamantar.