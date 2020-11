Bancada del sector Ciudadanos pide a Talvi una definición: ¿vuelve o no vuelve?

En las últimas semanas, el economista dio señales a través de la red Twitter de su intención de hacer públicas sus opiniones sobre asuntos nacionales e internacionales.

Embed Aplaudimos la decisión de ir hacia la presencialidad total en primaria. Es positivo para los niños y para los padres y consistente con la evidencia científica de que “los niños se enferman poco y además contagian poco”. https://t.co/p8DjTxBYM2 — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) November 12, 2020

Embed Los ciudadanos norteamericanos hablaron fuerte y claro: Joe Biden es el nuevo presidente de los EEUU. Se terminó la era Trump. El mundo hoy es un lugar un poquito mejor que ayer. — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) November 7, 2020

Embed “Partidarios de la democracia liberal, de la tolerancia, del progreso social y los derechos individuales, de las sociedades abiertas y el respeto a las minorías, del conocimiento científico y el amor a la cultura, celebran la derrota de una de las grandes amenazas a estas ideas” — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) November 8, 2020

Rompió un cerco de silencio autoimpuesto desde su renuncia a la cancillería, a principios de julio.

Por el momento, el ex líder no respondió si irá o no a la reunión convocada por Ciudadanos.