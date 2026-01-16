RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Baja un poco la temperatura y para el fin de semana se anuncia buen tiempo; el informe de Nubel Cisneros

Para el fin de semana Nubel Cisneros prevé mañanas y noches más frescas, con temperatura bien de verano y alguna lluvia aislada en el norte. Los detalles día a día.

Temperatura agradable para el fin de semana.

Temperatura agradable para el fin de semana.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta templada aún con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniendo inestable la zona en las primeras horas con lluvias aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El sábado la mañana se presentará templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en la zona norte. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de mucha nubosidad inestabilizando la zona norte.

El domingo comienza templado y húmedo con abundante nubosidad en la zona norte, manteniendo inestable el área en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas fresca en la noche.

Viernes 16

Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º

Sábado 17

Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º

Domingo 18

Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

