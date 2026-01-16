Baja un poco la temperatura y para el fin de semana se anuncia buen tiempo; el informe de Nubel Cisneros

Temperatura agradable para el fin de semana.

Nubel Cisneros prevé mañanas y noches más frescas durante el fin de semana, con temperatura bien de verano y alguna lluvia aislada en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta templada aún con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniendo inestable la zona en las primeras horas con lluvias aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El sábado la mañana se presentará templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en la zona norte. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de mucha nubosidad inestabilizando la zona norte.

El domingo comienza templado y húmedo con abundante nubosidad en la zona norte, manteniendo inestable el área en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas fresca en la noche. Viernes 16 Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º Zona Sur: máxima 33º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º Sábado 17 Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º Domingo 18 Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º